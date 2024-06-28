一季度我国银行办理非现金支付1347.86万亿元
2024年06月28日21:00 | 来源：新华社
小字号
新华社北京6月28日电（记者张千千、吴雨）中国人民银行6月28日发布数据显示，一季度，全国银行共办理非现金支付业务1208.93亿笔，金额1347.86万亿元，同比分别增长5.50%和5.51%。
中国人民银行发布的2024年第一季度支付业务统计数据显示，一季度，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。
银行账户方面，截至一季度末，全国共开立银行账户145.77亿户，环比增长0.77%。
数据显示，一季度，全国共发生银行卡交易1180.51亿笔，同比增长5.55%，金额283.89万亿元，同比下降3.07%。截至一季度末，银行卡授信总额为22.76万亿元，环比增长0.42%。
银行电子支付方面，一季度，银行共处理电子支付业务700.54亿笔，金额851.46万亿元，同比分别增长3.66%和2.36%。其中，移动支付业务443.32亿笔，金额152.07万亿元，同比分别增长7.38%和5.17%。
非银行支付方面，一季度，非银行支付机构处理网络支付业务3114.19亿笔，金额85.93万亿元，同比分别增长16.86%和1.50%。
此外，数据显示，一季度，支付系统共处理支付业务2900.75亿笔，金额3121.29万亿元，同比分别增长12.24%和12.38%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新建包银高铁“牵手”包头站 为后续轨道工程施工奠定基础
- 人民网北京6月28日电 （记者乔雪峰）6月28日凌晨4：30，经过800多名建设者连续390分钟的鏖战，由中铁上海工程局集团承建的包银高铁内蒙古包头至临河段关键性控制工程之一——京包客专下行改线拨接II级施工顺利完成，这是继京包客专上行线、包西上行线两次线路拨接后，包头枢纽再次组织实施的大规模铁路线路拨接作业，实现了新建包银高铁正线与包头站的完美“牵手”，为包银高铁后续轨道工程施工奠定了坚实基础。 据了解，包银高铁内蒙古段全长402公里，设计速度每小时250公里，其中包头站是京包、包兰、集包、包西、包神、包白、包环铁路交汇的重要枢纽，是草原钢城包头连通全国的重要客货集散站。…
- 评论
- 关注