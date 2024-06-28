三部门明确金融消费者权益保护相关工作安排
2024年06月28日21:01 | 来源：新华网
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新华社北京6月28日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会28日发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。
根据公告，金融监管总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。金融监管总局与中国人民银行、证监会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。
公告明确，金融监管总局统一接收转办金融消费者对银行业金融机构（含信托公司、消费金融公司等非银行金融机构）、保险机构的投诉事项，中国人民银行接收转办金融消费者对非银行支付机构、征信机构的投诉事项，证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。
根据公告，金融消费者、投资者反映的信访、举报事项由金融监管总局、中国人民银行、证监会按照各自法定职责和监管权限分别接收办理。
公告明确，金融机构应认真落实金融消费者权益保护主体责任，充分尊重和自觉保障金融消费者合法权益，依法合规开展经营活动，及时稳妥处理与金融消费者的争议纠纷，强化源头治理和溯源整改，不断提升金融消费者权益保护工作质效。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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