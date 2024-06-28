新华社深圳6月28日电（记者陈宇轩）记者28日从北京理工大学深圳汽车研究院了解到，科研人员开发了一种“低温固相反应-水浸”的联合工艺，实现了废旧钴酸锂电池中锂和钴的绿色高效回收。该研究成果近日在线发表于国际权威期刊《应用催化B：环境与能源》。

当前，电动汽车产业加速发展，锂电池的使用量与日俱增。对废旧锂电池进行回收处理，不仅可以减轻其对生态环境的危害，还可以防止锂、钴、镍、铜等高价值金属的流失。因此，如何找到一种环保、节能、低成本的回收方法成为了学术界重要研究方向。

据研究项目负责人、北京理工大学深圳汽车研究院研究员张哲鸣介绍，此前科研人员主要利用“热还原-水浸”联合工艺来实现废弃锂电池中锂的优先回收。虽然这样的工艺能够实现较高的锂回收率，但是具有高能耗的缺点，并且容易引入杂质，可能增加后期的处理成本。

对此，科研人员在“热还原-水浸”联合工艺基础上，开发了一种“低温固相反应-水浸”联合工艺，不仅实现了废旧钴酸锂电池中锂和钴的高效回收，还表现出环保、低水耗、低能耗的优点，适合后期规模化应用。

此外，科研人员在实施“低温固相反应-水浸”联合工艺的过程中，成功控制了固相反应中间产物——草酸钴的热处理工艺，以此为基础制备了一种催化剂材料，为未来基于废旧锂电池材料衍生制备各种催化剂材料提供了新的思路。

该研究由北京理工大学深圳汽车研究院与苏州科技大学共同完成。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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