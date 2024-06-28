新华社北京6月28日电（记者赵文君）市场监管总局28日发布《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》，为期一个月向社会公开征求意见。征求意见稿拟强化食品名称标注要求，不得使人误解，要求食品标签上的信息“找得到、看得清”，便于消费者清晰识读。

征求意见稿拟强化预包装食品标签标注要求，生产日期和保质期到期日标注要求。标签上文字、数字标注的最小高度从1.8毫米，按照包装面积大小分别提高至1.8毫米、2毫米、2.5毫米。对包装最大表面积大于20平方厘米的预包装食品，在包装的显著位置设置独立区域、以白底黑字等背景颜色对比明显、高度不小于3毫米的文字或数字、按照年月日顺序标注。

征求意见稿提出，以植物源性食品原料模拟动物源性食品制成的食品，应当在名称前冠以“仿”“素”或者“植物”等字样，并标注该食品真实属性的名称；仅使用食品用香精、香料调配出某种配料风味的食品，其食品名称不得使人误解使用了该种配料。

征求意见稿提出，食品标签标注内容不得以欺骗、虚假、夸大、误导方式描述或者介绍食品，不得明示、暗示疾病预防、治疗功能，非保健食品不得明示、暗示具有保健功能（功效），不得标称“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似内容。除有法律法规、食品安全国家标准等规定的情形外，预包装食品标签内容上不得使用文字或者图案明示、暗示或者强调产品适合婴幼儿、儿童。通过互联网销售的预包装食品，应当刊载食品名称、净含量、成分或者配料表、保质期、产品标准代号、贮存条件、生产者名称、地址等食品标签信息。

征求意见稿还提出，根据违法违规行为严重程度，处以责令整改、罚款、停产停业、吊销许可证等处罚。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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