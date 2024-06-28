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中国人民银行等七部门印发工作方案 扎实做好科技金融大文章

2024年06月28日23:11 | 来源：新华网
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新华社北京6月28日电（记者张千千、吴雨）中国人民银行6月28日发布消息称，中国人民银行等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。

据了解，工作方案将推动精准支持国家重大科技任务、科技型企业培育发展、战略性新兴产业发展和未来产业布局、传统产业技术改造和基础再造、国家和区域科技创新高地建设等重点领域。

围绕培育支持科技创新的金融市场生态，工作方案提出一系列有针对性的工作举措。具体包括：全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。

工作方案还提出，强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持；将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道；打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

针对科技金融运行全过程，工作方案要求，强化相关基础制度和机制建设。优化激励引导政策体系，完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具，建立科技金融服务效果评估机制，充分调动金融机构积极性。建立健全科技金融标准体系和统计制度，完善常态化投融资对接、信息共享、创新试点、风险分担和防控等配套机制，增强金融支持精准性和可持续性。

中国人民银行表示，下一步，将与有关部门建立工作联动机制，加强信息共享和政策协同，深入开展科技金融服务能力提升专项行动，搭建经验交流和研讨平台，推动工作方案各项举措落到实处，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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