本报北京6月28日电 （喻思南、杨璐）国家航天局28日在北京举行探月工程嫦娥六号任务月球样品交接仪式。经测量，嫦娥六号任务采集月球样品1935.3克。

在样品安全运输至月球样品实验室后，地面应用系统的科研人员将按计划开展月球样品的存储和处理，启动科研工作。这标志着嫦娥六号任务由工程实施阶段正式转入科学研究新阶段。

人类首份月背样品，在科学上具有独特意义，将进一步增进人类对月球演化的认知，加快人类和平探索利用月球资源的脚步，是全人类的重要财富。据悉，国家航天局将做好月背样品的管理工作，组织开展月球样品科学研究，与国际社会共享中国探月科学成果。此前，通过对嫦娥五号月球样品的深入研究，科学家在月球形成与演化、太空风化作用及资源利用等领域取得了重大科学成果。月球第六种新矿物“嫦娥石”、月球最“年轻”玄武岩等80余项成果在国内外重要期刊发表。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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