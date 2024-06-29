人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

嫦娥六号带回世界首份月背样品1935.3克

2024年06月29日04:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京6月28日电  （喻思南、杨璐）国家航天局28日在北京举行探月工程嫦娥六号任务月球样品交接仪式。经测量，嫦娥六号任务采集月球样品1935.3克。

　　在样品安全运输至月球样品实验室后，地面应用系统的科研人员将按计划开展月球样品的存储和处理，启动科研工作。这标志着嫦娥六号任务由工程实施阶段正式转入科学研究新阶段。

　　人类首份月背样品，在科学上具有独特意义，将进一步增进人类对月球演化的认知，加快人类和平探索利用月球资源的脚步，是全人类的重要财富。据悉，国家航天局将做好月背样品的管理工作，组织开展月球样品科学研究，与国际社会共享中国探月科学成果。此前，通过对嫦娥五号月球样品的深入研究，科学家在月球形成与演化、太空风化作用及资源利用等领域取得了重大科学成果。月球第六种新矿物“嫦娥石”、月球最“年轻”玄武岩等80余项成果在国内外重要期刊发表。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”正式展出
　　人民网北京6月28日电 （欧阳易佳）今日，“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”在国家博物馆正式面向公众展出。本次展览旨在认真总结极地考察40周年宝贵经验，并以此向新中国75周年华诞庄重献礼。…
一季度国际收支保持基本平衡 跨境双向投融资有序开展
　　人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局28日发布的数据显示，2024年一季度，经常账户顺差继续处于合理均衡区间，跨境双向投融资有序开展，我国国际收支保持基本平衡。 “一季度，我国经常账户顺差392亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为0.9%，处于合理均衡区间。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部