本报记者 徐佩玉

为促进创业投资高质量发展，《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）近日公开发布。在国务院新闻办公室6月26日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临表示，创业投资具有“投早、投小、投硬科技”的典型特征，更加适应种子期、初创期和成长期科技型企业的融资需求。发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。

全链条激活创投市场

李春临介绍，《政策措施》被称为“创投十七条”，是继2016年国务院出台《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》以来，国家层面出台的又一部促进创业投资高质量发展的系统性政策文件，对完善创业投资“募—投—管—退”全链条政策环境和管理制度、支持创业投资做大做强具有重要意义。

在募资端，引导保险资金等长期资金投资创业投资，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，动员有条件的社会资本做“耐心资本”，解决行业“缺长钱”和“无米下锅”的问题。

在投资端，为解决创投机构反映的“有钱也难投出去”即找不到好的投资对象和投资项目，《政策措施》提出建立创业投资与创新创业项目的对接机制，为广大创投机构提供一批优质的、符合国家发展方向和战略导向的好项目，解决“钱往哪里投”的问题。

在管理端，《政策措施》提出要持续加强对政府和国有企业出资的创业投资基金的管理，建立健全符合行业特点和发展规律的管理体制和尽职合规责任豁免机制。针对各方普遍关心的税收和监管问题，《政策措施》提出持续落实落细创业投资企业的税收优惠政策。同时，按照《私募投资基金监督管理条例》相关要求，对创投基金实施与其他私募基金区别对待的差异化监管政策。

培育长期稳定的耐心资本

目前，中国金融规模体系较大，融资结构有待改善，长期稳定的资金来源有利于创投行业健康发展。李春临表示，耐心资本的培育对于促进中国创业投资高质量发展和实现高水平科技自立自强至关重要。

李春临表示，要引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。

保险资金是传统意义上的“长钱”，以稳定收益为投资策略。为此，《政策措施》提出引导保险资金加大对科技创新的支持力度，进一步释放创业投资基金长期资金来源潜力。

中国是银行主导型的金融体系，银行业资产占金融机构总资产比重超过90%，在严控风险的前提下，引导银行加大对科技创新和创业投资的支持力度，潜力很大。《政策措施》提出以金融资产投资公司为平台，扩大股权投资试点范围，发行适配创投基金特点的长期资管产品等。

《政策措施》还提出，聚焦基金考核，容错免责机制、绩效评价制度等体制机制的关键环节，率先将国资和政府投资基金培育为耐心资本，发挥引领示范作用。

国有资本活跃度增强

创业投资市场上，国有资本活跃度近年不断增强，其中，央企开展创业投资基金业务备受关注。国务院国资委资本运营与收益管理局局长王海琳表示，央企围绕增强核心功能、提高核心竞争力，有序开展了有关基金投资业务，充分利用基金聚集资本、决策灵活、分散风险的优势和特征，通过有效投资积极推动实体经济高质量发展。

据介绍，国资委对创业投资基金提出了差异化的支持政策。截至目前，中央企业共管理了126只创投基金，认缴规模529亿元，已投资金额313亿元，主要投向了先进制造、能源、电子信息等领域，在推动科技攻关、加大科研投入等方面取得了积极成效。

王海琳表示，国资委将在放宽规模限制、提高出资比例等方面给予央企创投基金更大支持。同时，指导央企用足用好现行相关政策，聚焦主责主业，结合自身优势和条件，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业，助力培育发展新质生产力，进一步推动实体经济高质量发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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