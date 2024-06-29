本报莆田6月28日电 （记者廖睿灵）28日，全球首座风渔融合浮式平台——国家能源集团龙源电力“国能共享号”投产，在浮式海上风电领域开创“水下养鱼、水上发电”的海洋经济开发应用新场景。

“国能共享号”位于福建莆田南日岛国家级海洋牧场示范区，由“漂浮式风机+养殖网箱”组成，包括浮式平台、4兆瓦浮式风机、系泊系统等。项目采用三立柱半潜式平台，平台上装有一台4兆瓦海上风电机组，平台中间设置正六边形的养殖区域，养殖水体约1万立方米。投产后，“国能共享号”4兆瓦风电机组满功率运行一天可发电9.6万千瓦时，约能满足4.2万人一天的生活用电需求；一个养殖周期的鱼产品收入可达数百万元。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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