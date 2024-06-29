中新网广州6月28日电 (记者 蔡敏婕)广州45家网约车平台、聚合平台广州地区负责人28日签订自律公约，加强广州市网络预约出租汽车行业自律自治，以及维护从业人员合法权益。

当天，在广州市交通局以及广州市总工会的指导下，广州市网络预约租车汽车行业协会联合广州市网约车工会联合会在广州举行《广州市网络预约出租汽车行业自律公约(试行)》签约活动。《广州市网络预约出租汽车行业自律公约(试行)》(下称《公约》)正式实施。

广州45家网约车相关平台签约，加强行业自律。广州市总工会 供图

据统计，目前广州市共计有71家正在运营的网约车平台、聚合平台，此次《公约》共与45家平台完成签署，是内地目前最多平台签署的自律约定。

该《公约》围绕“网约车平台保质量守法规运营”“聚合平台的自律规定”“共推行业自治协商制度”等行业发展重点方面达成自律自治共识，将更好回应和解决当下广州市网约车行业发展的难点、痛点和堵点，持续健全网约车行业协商协调机制。

广州市交通运输局一级调研员朱光表示，该《公约》的签署开启广州市网约车行业自律的新篇章，希望各签约平台企业进一步规范管理，确保做到合规经营，保障驾驶员和消费者合法权益；与此同时，要进一步加强行业自律，不断完善企业内部管理制度，提升行业服务水平。

广州市网约车行业协会会长蒋华希望通过行业健康自治摸索出一条操作性强、便利度高、能给广州网约车行业带来新发展机遇的路径，让平台企业在获得资源、互通有无的同时，通过资源共享为提升服务水平、助推标准化服务体系建设提供合理解决方案。

广州市总工会党组成员、副主席夏俭保称，各方要共同营造一个公平竞争、健康规范的网约车市场环境；要坚持共商共治共享，进一步搭建网约车行业沟通协商平台，健全行业协商协调机制，拓展行业沟通协商范围，通过解决行业发展中遇到的问题。

(责编：王震、申佳平)

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