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湖南祁阳为38万亩水稻披上“防护衣”

2024年06月29日08:17 | 来源：中国新闻网
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中新网祁阳6月28日电（高军 曾莉莉）近期正值水稻拔节时期，持续降雨天气易造成水稻病虫害发生。连日来，湖南祁阳广泛开展水稻病虫害防治工作，利用植保无人机高效开展飞防作业，精准施药，确保水稻生产安全，助力粮食丰产、农户增收。

装药、起飞、定位、喷洒......两台无人机在农技员操作下沿着种粮大户陈春华的稻田匀速前行。十几分钟后，数亩稻田披上“防护衣”。今年，陈春华将种植的250亩水稻以每亩150元价格全程托管给病虫害防治专业合作社。

“今年雨水比较多，虫也难打，专业化防治效果更好，产量更高，人工成本也降低了。”陈春华说。

“通过植保无人机精准施药，可有效降低病虫害发生率，减少农药使用量。一架植保无人机1小时就能完成约3.2公顷的作业。相比传统人工打药，无人机喷洒农药的速度、效率都提高了很多。”祁阳市帮农农作物病虫害防治专业合作社负责人石中文介绍，该合作社共有四台无人机，每台无人机每天能给农户提供300亩次以上的防治服务。

近期，祁阳市通过组织12家统防统治公司、200余台植保无人机对全市38万亩水稻重点区域开展专业化统防统治，全力保障农业粮食生产安全。

“虽然今年天气比较极端，但眼下早稻长势良好。截至目前，我们已完成统防统治面积52万亩次，防治效果92%以上，预计7月上旬可大面积收割。”祁阳市农业农村局植保植检站长陈海松说。

(责编：王震、申佳平)
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