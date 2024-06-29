孟珂

6月28日，中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布数据显示，今年前5个月，全国社会物流总额135.3万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%；5月份增长5.7%，增速环比回落0.9个百分点。

中国物流信息中心物流统计处副处长孟圆对《证券日报》记者表示，当前国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳步恢复态势。5月份受到部分市场需求节前集中释放、“五一”假期等因素影响，社会物流总额增速略有放缓，物流供给保持稳定，景气水平尚处扩张区间。

展望未来，孟圆表示，从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复态势，2月份以来均在6%左右波动。当前社会物流总额与经济恢复基本同步，各月走势对比上年同期波动幅度有所收窄，物流运行稳定回升具备一定基础。

物流需求升级态势向好

从社会物流总额结构看，新动能、新业态助力物流需求升级态势向好。在智能化、绿色化转型带动下，单位与居民、再生资源等领域需求实现较快增长，增速较前期稳中有升；工业品、进口等基础物流基本稳定，增速略有放缓。

数据显示，单位与居民物流增势良好。前5个月，单位与居民物品物流总额同比增长11.4%，增速比前4个月提高0.4个百分点。特别是5月份以来在假期效应、电商促销以及消费品以旧换新政策等因素带动下，与民生消费相关的物流需求回升明显，5月当月比4月份加快3.7个百分点。

工业品物流增速稳中趋缓。前5个月，工业品物流总额同比增长5.7%，增速比前4个月回落0.1个百分点。从当月来看，5月份增长5.6%，环比回落0.7个百分点。显示5月份工业生产恢复波动，工业品物流需求也随之有所调整。从工业品物流结构看，仅制造物流总额增速高于平均水平0.4个百分点，采矿等传统物流总额增速仍低于工业品物流平均水平，显示当前制造物流仍是支撑工业物流稳定恢复的重要力量。

从进口物流量增速来看，前5个月，进口物流总额同比增长5.9%，增速比前4个月回落0.9个百分点。

新动能物流增长势头依然向好。前5个月，高技术制造物流总额增速近9%，快于工业品物流总额2.5个百分点；实物商品网上零售额同比增长11.5%，增速比前4个月加快0.4个百分点；再生资源物流总额增长10.5%，增速比前4个月加快0.4个百分点。

在孟圆看来，创新持续赋能高质量发展，高技术制造物流需求仍保持快速增长；智能化数字化拓展消费场景，线上电商等相关物流需求回升明显；可持续发展理念扎实推进，再生循环利用发展向好。

物流业总收入同比增长4.3%

从供给端来看，前5个月物流业总收入5.4万亿元，同比增长4.3%。5月份物流业景气指数环比回落0.6个百分点，但仍保持在51.8%的扩张区间。对此，孟圆表示，物流业总收入增势趋缓，行业景气水平回调。

值得关注的是，进入5月份，仓储物流需求有所改善，周转效率有所提升。从业务量看，5月份中国仓储指数中的新订单指数为52.8%，较4月份回升4.6个百分点至扩张区间，特别是日用品、化妆品等消费相关仓储业务需求涨幅较为显著。从周转效率看，平均库存周转次数提升，期末库存指数回落，5月份平均库存周转次数指数较4月份回升2.2个百分点，期末库存指数较4月份下降4.6个百分点。

孟圆分析称，上游工业企业数据显示4月末产成品存货周转天数环比加快0.3天，显示仓储物流与产业适配效率有所提升，助力上下游供应链周转循环进一步通畅。

在孟圆看来，当前国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强。在此背景下，物流供需关系有所趋紧，小微物流企业、传统物流领域有效需求不足、行业盈利水平较低等问题未见明显改善，物流持续稳定运行仍面临一定压力。但也要看到，今年以来物流恢复进程与上年同期相比稳定性有所增强，业务活动预期指数仍位于55%左右的高景气区间，企业对市场展望总体良好，物流运行仍有望延续平稳较快的恢复态势。

(责编：王震、申佳平)

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