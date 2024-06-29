刘琪

6月28日，国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）公布2024年一季度我国国际收支平衡表。按美元计值，2024年一季度，我国经常账户顺差392亿美元，其中，货物贸易顺差1213亿美元，服务贸易逆差612亿美元，初次收入逆差243亿美元，二次收入顺差34亿美元。资本和金融账户逆差744亿美元，其中，资本账户逆差0.2亿美元，非储备性质的金融账户逆差310亿美元，储备资产增加434亿美元。

对于今年一季度我国国际收支状况，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，一季度我国国际收支保持基本平衡。

具体来看，一方面，经常账户顺差继续处于合理均衡区间。据王春英介绍，一季度，我国经常账户顺差392亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为0.9%，处于合理均衡区间。其中，国际收支口径的货物贸易顺差1213亿美元，出口7511亿美元，进口6298亿美元，均处于历史同期较高水平。服务贸易平稳恢复，跨境旅行支出增加。一季度，服务贸易逆差612亿美元，其中旅行逆差538亿美元，基本恢复至2019年同期水平。

另一方面，跨境双向投融资有序开展。王春英表示，一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。

“总体看，我国高质量发展扎实推进，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，有利于国际收支继续保持基本平衡。”王春英表示。

同日，外汇局还公布了2024年3月末我国国际投资头寸表。数据显示，3月末，我国对外金融资产规模96643亿美元，对外负债规模67025亿美元，对外净资产规模29618亿美元。

在对外金融资产中，直接投资资产29567亿美元，证券投资资产11539亿美元，金融衍生工具资产208亿美元，其他投资资产20635亿美元，储备资产34694亿美元，分别占对外金融资产的31%、12%、0.2%、21%和36%；在对外负债中，直接投资负债35103亿美元，证券投资负债17403亿美元，金融衍生工具负债265亿美元，其他投资负债14253亿美元，分别占对外负债的52%、26%、0.4%和21%。

“3月末，我国国际投资头寸状况保持稳健，对外金融资产和负债规模均有所增加，储备资产规模继续位列全球第一。”王春英表示。

王春英谈到，我国对外净资产规模持续增长。2024年3月末，我国对外资产规模96643亿美元，较2023年末增长0.9%；对外负债规模67025亿美元，增长0.4%；对外净资产（资产减负债）规模29618亿美元，增长1.8%，自2022年3月末以来保持稳定增长。同时，对外资产和负债结构保持基本稳定。对外资产中，储备资产3.5万亿美元，规模继续位列全球首位；非储备资产规模占比较2023年末有所上升。对外负债中，超50%为来华直接投资等长期稳定资金，规模3.5万亿美元。

(责编：王震、申佳平)

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