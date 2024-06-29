彭妍

今年以来，不少商业银行宣布停发旗下部分联名信用卡，包括邮储银行、平安银行、中信银行、长沙银行等。据记者了解，联名信用卡停发主要是出于成本控制、业务策略调整、合约到期、合作品牌调整经营策略等原因。

星图金融研究院副院长薛洪言对《证券日报》记者表示，联名信用卡的发卡量达到峰值后通常会陷入增长停滞，导致发卡行和商家继续投入资源的意愿下降，继而对存量持卡人和潜在用户吸引力下降，交易额与活跃度下滑。此时，银行通常会停发联名信用卡，以节约运营成本。随着信用卡业务进入“精耕细作”时代，未来银行更看重存量用户信用卡的使用频率。

多家银行停发联名信用卡

联名信用卡是商业银行与盈利性机构合作发行的银行卡附属产品。

6月25日，中信银行在官网发布《关于中信银行停止发行小米联名信用卡黑科技版的公告》称，自2024年8月31日24时起，中信银行将停止发行“中信银行小米联名信用卡黑科技版”。此前，中信银行发布公告称，自4月30日24时起，停止发行“中信银行皇家马德里俱乐部主题信用卡”，不再接受上述信用卡任何渠道的申请、补卡及换卡业务。早在今年2月份，中信银行已陆续发布停止发行中信银行家乐福联名信用卡和中信银行腾讯和平精英联名信用卡的相关公告。

近日，上海银行在官网发布《关于上海银行停止发行乐乐茶联名信用卡的公告》，上海银行乐乐茶联名信用卡将于8月1日起停止发行。

联名信用卡停发后，手上持有该信用卡的客户有何影响？多家银行表示，客户已持有的卡片在有限期内仍可正常使用。若持有的联名信用卡到期或需要补换卡等，银行将根据持卡情况，为客户核发银行发行的其他类型信用卡。

冠苕咨询创始人周毅钦对《证券日报》记者表示，停发联名信用卡有多重原因：一是商业银行对于信用卡业务的战略发展方向进行调整；二是联名信用卡涉及商业银行与商户、机构多方合作，发行成本普遍高于普通信用卡，从客户使用情况来看，一些联名信用卡叫好但不叫座；三是一些联名信用卡所涉及的合作方自身出现了经营问题，无法再维持合作关系；四是商业银行与商户、机构的合约正常到期。

部分银行“喊停”信用卡的发放，或许与监管要求有关。平安银行公告称，“为落实监管新规关于不得与金融机构合作发放联名卡的相关要求，我行将于2024年6月1日起（含）对平安银行金管家联名信用卡的权益进行调整，并在卡片到期后，如符合续卡条件的客户则续发平安银行保险金卡”。据悉，中国人民银行、原银保监会2022年7月份发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，对金融机构信用卡管理提出精细化要求。新规将在2024年7月份结束过渡期，进入全面实施阶段。

此外，有业内人士表示，银行业务策略调整也是银行停发联名信用卡的重要原因。中国银行研究院研究员杜阳在接受《证券日报》记者采访时表示，部分银行停发联名信用卡，一是信用卡市场竞争激烈，银行纷纷推出各类信用卡以吸引客户，但部分联名信用卡的业绩并未达到预期，甚至成为不良资产；二是随着金融科技的快速发展，银行正在加大对线上业务的投入，优化线下业务布局。在此背景下，银行需要调整业务结构，减少不必要的联名信用卡发行，以聚焦核心业务。

从“拼规模”转向“拼存量”

在存量经营时代，信用卡发卡量增速下滑。央行发布的《2023年支付体系运行总体情况》显示，截至2023年末，信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%。

“在存量经营时代，银行需要转变发展思路，从注重发卡数量和市场占有率转向关注活跃率和卡均消费。”杜阳表示，为实现信用卡发展的“精耕细作”，银行可以采取以下策略：一是根据客户需求，推出具有针对性的信用卡产品，如特色权益、优惠活动等，以吸引客户办理和使用；二是提高客户服务质量，包括便捷的线上线下服务、高效的问题解决能力等，增强客户黏性；三是严格信用卡审核标准，完善风险控制体系，降低不良贷款率。

一位银行信用卡中心人士告诉记者，以前银行主要考核发卡量，现在银行更看重存量用户信用卡的使用频率、用户体验以及与第三方支付绑定情况。从业务角度来看，信用卡行业更注重合规。

在薛洪言看来，当前，银行信用卡业务已进入存量经营阶段，要求银行持续提升信用卡业务经营管理水平。一方面，要持续提升精细化经营水平，构建体系化、数字化的运营能力，不断提高持卡人体验；另一方面，可围绕支付属性对信用卡业务再定位。信用卡支付能够打通用户的资产和负债，叠加第三方场景成为很多银行打造差异化服务体验的产品平台，甚至成为银行与一些持卡用户的唯一纽带。

对于银行来说，数字化转型也成为信用卡业务战略发展方向。素喜智研高级研究员苏筱芮建议，下一步，信用卡机构需强化线上平台及服务能力的提升，着力构造一体化经营体系，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益”为锚，强化场景“朋友圈”的持续拓展，为信用卡的新增突围与存量促活带来良好助力。

此外，信用卡业务在提振消费方面具有重要作用。根据易观千帆监测数据，信用卡客户经营从高速增长向高质量经营发展转变，而信用卡业务本身具有强场景化、强生活化的属性，有助于加强金融与实体经济消费侧的联系，对引导和优化消费升级、促进普惠金融发展均具有重要作用。

杜阳表示，未来，银行发展信用卡业务的着力点如下：首先，通过信用卡业务支持国家重大消费战略的实施，针对以旧换新、绿色消费等重点领域，开拓特色信用卡金融服务；其次，紧跟市场趋势，通过跨界合作、创新活动等方式，提升信用卡品牌的知名度和影响力；最后，联合头部品牌，深耕多个消费领域，如商超便利、餐饮、文旅等，将信用卡服务渗透到客户生活的方方面面，助力消费提振。

(责编：王震、申佳平)

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