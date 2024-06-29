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1935.3克！月背样品来了

陈海波 齐芳 崔兴毅
2024年06月29日08:30 | 来源：光明日报
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　　国家航天局28日在京举行探月工程嫦娥六号任务月球样品交接仪式。国家航天局局长张克俭向中国科学院副院长丁赤飚移交嫦娥六号样品容器，交接样品证书。经测量，嫦娥六号任务采集月球样品1935.3克，这是人类首份月背样品。

　　 嫦娥六号任务新闻发言人葛平介绍，从外观上看，嫦娥六号月球样品相较其他月球样品比较黏稠，还有结块的现象。“这都是直观看到的，我们期待后续通过系统的科学研究取得新的科学发现和科学成果。”

　　 嫦娥六号月球样品由国家航天局移交至中国科学院后，将安全运输至月球样品实验室，科研人员将按计划开展月球样品的存储和处理，启动科研工作。这标志着嫦娥六号任务由工程实施阶段，正式转入科学研究新阶段。

　　 丁赤飚表示，中国科学院将精心组织开展好月球样品管理与科学研究，瞄准科学目标，高质量实现月球样品保护利用，不断产出重大科学成果。

　　 中国科学院是我国实施探月工程的重要科技力量。从嫦娥一号到嫦娥六号任务，中国科学院负责科学目标与有效载荷配置方案的论证，承担了地面应用系统、有效载荷分系统、甚长基线干涉测轨分系统和多项关键配套产品的研制任务，并牵头组织科学研究工作。后续，中国科学院将以月球样品研究为契机，广泛汇聚科研力量，加快实现原始创新重大成果产出。

　　 “按照国家航天局发布的月球样品管理办法，预计在半年后，我们将向国内科研机构和科学家开放申请嫦娥六号月球样品。”葛平说，科研人员可对样品的物理特性、物质组分、地质年龄等进行系统的分析研究，从而进一步揭示月球成因、演化，乃至太阳系起源的奥秘。

　　 作为人类首份月背样品，嫦娥六号月球样品在科学上具有独特意义，将进一步增进人类对月球演化的认知，加快人类和平探索利用月球资源的脚步。此前，通过对嫦娥五号月球样品的深入研究，科研人员在月球形成与演化、太空风化作用及资源利用等多个领域，取得重大科学成果，如发现月球第六种新矿物“嫦娥石”、月球最“年轻”玄武岩等。

(责编：王震、申佳平)
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