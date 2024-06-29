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首批农作物种子认证机构获批

陈海波
2024年06月29日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：首批农作物种子认证机构获批

经征求农业农村部意见并通过专家评审，市场监管总局（国家认监委）日前批准两家认证机构在玉米、小麦、蔬菜等农作物领域开展种子认证工作。这是我国首批具备农作物种子认证业务资质的认证机构。

实施农作物种子认证制度，有利于利用质量认证手段提升种子质量和种子企业质量管理水平。2023年8月，市场监管总局（国家认监委）联合农业农村部联合印发《关于开展农作物种子认证工作的实施意见》，我国的农作物种子认证制度正式建立。2023年12月，两部门联合发布公告，公布《农作物种子认证目录（第一批）》和《农作物种子认证实施规则（试行）》，这两个文件是农作物种子认证制度具体落地实施的重要配套技术文件。2024年1月，农业农村部发布认证依据《农作物种子认证技术规范（试行）》。

首批认证机构的产生，标志着农作物种子认证工作进入具体实施环节。市场监管总局（国家认监委）表示，下一步将依法对其他申请从事农作物种子认证业务的认证机构开展资质审批，对相关认证活动实施监管；联合农业农村部通过多种渠道开展农作物种子认证制度的宣传和政策解读，推动行业管理、市场流通等领域采信认证结果，推进农作物种子认证工作有效实施。

(责编：王震、申佳平)
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