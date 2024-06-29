杨舒

“雪龙”号、“雪龙2”号、长城站、昆仑站、中山站……6月28日，一大批我国极地科学考察的“国之重器”以大比例尺模型的形式在国家博物馆集中亮相。

“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”由自然资源部、新华社、国家博物馆共同举办，深情回顾总结了我国极地考察40周年光辉历程和宝贵经验。此次展览将持续至2024年10月21日。

极地“重器”悉数亮相

1984年11月20日，中国首支南极考察队从上海港启航远赴南极洲建站并进行科学考察，迄今为止，我国已组织开展40次南极考察、13次北冰洋考察、20次北极黄河站年度考察以及多个年度的中冰北极科学考察站考察，在南极建立长城、中山、昆仑、泰山和秦岭站，在北极建立黄河站和中冰北极科学考察站，全国共有400余家单位近万人参加极地考察。

在这40年的光辉历程中，各式各样的“国之重器”竞相涌现，为极地科考立下汗马功劳，这是本次展览的一大亮点。在中心展区，雪白的“冰原”之上，“雪龙”号船、“雪龙2”号船、中国南极长城站（1号栋）、中山站（综合楼）、昆仑站、泰山站、秦岭站和中国北极黄河站、中冰北极科学考察站等2船7站大比例尺模型依次排开，首次集体亮相，充分展示了我国在极地科考方面完善的综合保障能力，引得现场观众纷纷拍照打卡。

在北部展区，“海洋六号”船、“极地”号船、“向阳红10”号船、“海洋四号”船、“J121”号船、“天惠”轮等在各次中国南北极科学考察中执行过任务的科考船只，也以大比例尺模型的方式一一展示。其中，由中国建造的大型远洋综合科学考察船“向阳红10”号1978年下水，1984年执行了中国首次南极科学考察，作为首航南极功勋船，向观众讲述着40年前中国人首探南极的艰辛与光荣。

南部展区展示了另一批科学考察的“神兵利器”，彰显科技自立自强。精海“极测一号”极地科考无人艇是中国第一艘赴南极考察的无人船，可自主避让浮冰、暗礁、船只等障碍物，实现快速广覆盖海域探测；“星海1000号”极地探测无人潜器由中国自主研发，在第13次北冰洋考察中，完成首次北极海冰冰底形态观测试验；“极鹰2号”无人机是中国自主研发的极地固定翼无人机遥感系统，在第32、33次南极考察中成功应用……

科研成果直观展示

“中国极地事业发展始终把极地科学研究放在首位，注重科学研究成果为国家战略服务，并惠及国际社会。”中国极地研究中心主任刘顺林介绍，40年来，依托陆—海—空—天全方位立体考察体系建设，我国在极地科学多个领域取得重要突破，对极地系统变化的认知、评估与预测能力不断提升，为“认识极地、保护极地、利用极地”作出中国贡献。这也是本次展览的重点内容。

两段晶莹剔透的冰芯静静地躺在冷柜之中，在展览现场显得格外特别。它们正是中国南极考察队从昆仑站冰盖表层和浅层取得的冰芯，携带有丰富的气温、降水、大气化学成分等气候环境信息，被称作“无字的环境密码档案”，可用于古气候环境重建及变化机制研究。黑色、棕色、灰白……一块块颜色各异的南极陨石，携带着亿万年前的宇宙奥秘，在本次展览中吸引着公众的目光。

展览重点展示了近十年来我国在极地海洋学、冰川学、生物学、气象学、地质学等多学科领域取得的重要成果，同时辅以极地工作者在考察中使用的部分科研设备、标本样品等，力求让观众直观感受南极科考的丰硕成果。

辉煌成就的背后，离不开极地工作者的无私付出。南极是风极、寒极、冰雪极，自然环境极端恶劣，极地工作充满艰辛和挑战。展览以图片、视频等形式，真实呈现了中国考察队员在极地的工作生活状态，面对西风带惊涛骇浪时镇定自若、恪尽职守，面对冰裂隙时一往无前、义无反顾，在漫漫极夜和狂风暴雪中与孤独为伴……

此外，本次展览还设置了沉浸区，通过多媒体技术，观众可以从科考队员的视角，全景式地走进中国极地考察，观看“雪龙”号及“雪龙2”号劈波斩浪、破冰前行，南极大陆凛冽的“地吹雪”和天地浑白的“白化天”，滑行迁徙的企鹅和悠然自得的海豹，绚丽的极光和翱翔的“雪鹰601”飞机等。展览上，这些真实影像无不展示着极地特有的浪漫与昂扬的中国力量。

(责编：王震、申佳平)

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