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证监会将研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措

2024年06月29日09:12 | 来源：新华社
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记者6月28日从证监会获悉，近日，证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。证监会主席吴清表示，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

吴清称，证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地。

吴清表示，证监会将着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

吴清称，证监会将坚持“开门搞评估、开门搞改革”，加强市场沟通，广泛倾听、认真研究各方面的意见建议，及时改革完善相关制度规则，抓紧推出一批有示范意义的典型案例，促进形成各方共同推进进一步全面深化资本市场改革的强大合力。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：王静、白宇)
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