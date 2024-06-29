智能巡检 护航电网迎峰度夏
2024年06月29日09:34 | 来源：新华网
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6月27日，国网银川供电公司变电运维中心巡检机器人在甘露330千伏变电站开展巡检。
近日，全国多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高。宁夏银川市电力部门加强日常巡检，采取“人工巡视+智能巡检”的方式，提升巡检密度、质量，加强对核心枢纽变电站和重要输电线路巡检，保障电网安全迎峰度夏。
新华社记者 王鹏 摄
6月27日，国网银川供电公司变电运维中心员工在甘露330千伏变电站开展“人机联合”巡检。
近日，全国多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高。宁夏银川市电力部门加强日常巡检，采取“人工巡视+智能巡检”的方式，提升巡检密度、质量，加强对核心枢纽变电站和重要输电线路巡检，保障电网安全迎峰度夏。
新华社记者 王鹏 摄
(责编：王震、申佳平)
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