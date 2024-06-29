人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智能巡检 护航电网迎峰度夏

2024年06月29日09:34 | 来源：新华网
小字号

　　6月27日，国网银川供电公司变电运维中心巡检机器人在甘露330千伏变电站开展巡检。

　　近日，全国多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高。宁夏银川市电力部门加强日常巡检，采取“人工巡视+智能巡检”的方式，提升巡检密度、质量，加强对核心枢纽变电站和重要输电线路巡检，保障电网安全迎峰度夏。

　　新华社记者 王鹏 摄

　　6月27日，国网银川供电公司变电运维中心员工在甘露330千伏变电站开展“人机联合”巡检。

　　近日，全国多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高。宁夏银川市电力部门加强日常巡检，采取“人工巡视+智能巡检”的方式，提升巡检密度、质量，加强对核心枢纽变电站和重要输电线路巡检，保障电网安全迎峰度夏。

　　新华社记者 王鹏 摄

(责编：王震、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“智慧车”上“聪明路” 车、路、云如何一体化？
　　从北京大兴机场去亦庄，预约好的自动驾驶车辆提供自动接驳服务；在北京城市副中心，出地铁可乘坐自动驾驶小巴，一览城市美景；夜深后，无人驾驶环卫车在不知疲倦地清扫……“丝滑”的智驾体验背后，除了有聪明的车、智慧的路，还有强大的“云”。车路云一体化，能为人们提供运行监管、协同驾驶、交通优化等服务，使驾驶更安全、高效。…
农货出山、国货出海 政策助力电商市场加速拓展
　　人民网北京6月29日电 （记者栗翘楚）京东“618”成交额、订单量齐创新高，超5亿用户下单；365个品牌在天猫“618”成交破亿元，超36000个品牌成交翻倍；苏宁门店“618”以旧换新订单环比增长46%……一年一度的“618”电商促销活动落下帷幕，瞬时激增的网购量，成为观察中国经济的重要窗口。 近日，商务部电子商务司负责人介绍1—5月我国电子商务发展情况时表示，今年以来，我国电子商务在促进消费恢复向好、推动数实融合、拓展国际经贸合作中发挥积极作用，商务领域数字化水平不断提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部