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消费市场回升向好 激活经济高质量发展新引擎

人民网记者 王绍绍
2024年06月29日09:37 | 来源：人民网
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消费品类多元多样、促销活动丰富多彩、消费补贴持续加码……近年来，我国线上消费市场“热力十足”，催生出一系列新业态、新场景，为经济高质量发展注入强劲动能。

国家统计局数据显示，1—5月份，全国网上零售额57669亿元，同比增长12.4%。其中，实物商品网上零售额48280亿元，增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.7%。多位专家表示，消费是最终需求的拉动力，是拉动国民经济循环畅通的重要动力。今年以来，消费市场总体呈现恢复向好态势，这一态势既是我国超大规模市场优势的体现，也是经济内生动能持续恢复、消费潜力持续释放的结果。

线上消费热情高涨，直播成为拉动各大行业增长的核心动力。天猫食品生鲜行业直播贡献的GMV（商品交易总额）增速高达261%，榴莲、酒水直播尤为火爆；在服饰领域，618期间淘宝平台60%的皮草成交来自直播；在宠物行业，店铺直播也拉动了宠物商家的成交量，超150个直播间同比增速破100%。

有关专家表示，直播电商作为一种新渠道、新工具，对于品牌的塑造具有独特优势，可以帮助品牌完成线上与线下渠道深度拓展，助力品牌形象塑造和客流引流。

覆盖美妆、数码、家电、生鲜、宠物、珠宝等各行各业，涵盖达人直播、品牌直播、垂类直播等多种形态，我国电商直播规模不断扩大，行业愈发成熟。业内人士表示，直播电商发展的难点之一是信任问题，应该考虑利用法律手段、技术手段建立一种信任机制，更好地规范电商行业的发展。

纵观电商平台热门产品，从“国货热”下本土品牌深受消费者欢迎的海量产品，到“国潮风”撞上“毕业季”带火的学士服云肩、簪花学士帽，再到“松弛经济”下捏捏乐、佛系手串、打水漂石头等一系列爆火“松弛感”单品，人们的消费需求不断提升，覆盖从物质到精神的各个层面。业内专家表示，要从增强消费能力、完善消费供给、优化消费环境等多角度发力，满足人民日益丰富的消费需求，以促进消费拉动经济增长。

今年是“消费促进年”，各大城市纷纷响应号召，开展一系列消费促进活动，打出消费组合拳，把握线上消费的强劲势头。宁夏采取电商节直播“1+N”的形式，通过“线上引流、线下消费”，打造“消费+金融”创新消费模式，为进一步促进消费，还发放了1.5万张消费券，共计78万元；重庆电商节系列活动推出了四大数商赋能行动，打造重庆专属购物节IP，自购物节启动以来，已实现网络零售额404.03亿元，同比增长21.46%，有力促进了消费潜力释放；海南启动“海南好物”电商节，预计推出千款“爆品”，发动百名以上电商主播，开展系列短视频、直播带货等促销活动，打造多领域海南好物核心产业带……各大城市持续发力，不断以多维触达打造消费热度，创新消费场景。

国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵认为，下半年，我国消费将延续回升向好态势，在业态模式创新等因素带动下，消费增长将具有更大空间。

(责编：王震、高雷)
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