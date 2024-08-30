人民网北京8月30日电 （记者孙红丽）30日，国新办就《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》）举行发布会。商务部副部长李飞在会上表示，当前，我国服务业整体发展稳中向好，服务消费保持较快增长，重点领域投资加速扩张，服务贸易快速增长。但是，仍面临着供给质量不优、消费潜力待挖、国际竞争力不强等问题。

李飞介绍，下一步，商务部将会同有关方面，着重做好以下几方面工作：

在持续放宽服务业准入限制方面，《意见》作出了放宽准入方向性安排和重点领域针对性安排，提出对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。同时，持续优化经营主体准入环境，清理不合理的准入限制和违规设置的准入障碍。

在加快构建优质高效服务业新体系方面，推动服务业供需更加适配，促进服务消费高质量发展，优化服务供给，提升服务品质，丰富消费场景，培育服务消费新增长点。

在进一步推动先进制造业和现代服务业深度融合方面，聚焦重点环节，分领域推进生产性服务业高质量发展，提升面向制造业的专业化、社会化、综合性服务能力。

在做强做精服务品牌方面，培育具有国际竞争力的生产性服务业品牌，打造服务质量好、创新动能足、带动作用强的服务业品牌，以品牌建设带动服务消费市场新增量，释放消费新潜力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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