人民网北京8月30日电 （记者孙红丽）30日，国新办就《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》）举行发布会。会上，商务部副部长李飞表示，下一步，将指导有关地区，全面推进实施“两张清单”，持续优化外资企业服务，力争早日形成可复制、可推广的经验，为各类企业营造更加高效便利的准入环境。

李飞介绍，市场准入负面清单属于国民待遇的一部分，适用于境内外各类经营主体。外资准入负面清单属于外商投资管理的范畴，仅适用于境外投资者。此前，这两张清单在调整中已经做到了紧密衔接。

首先，在制度设计上，明确了外资准入负面清单统一列出股权要求、高管要求等外商投资准入方面的特别管理措施；之外的领域，按照内外资一致原则实施管理。境内外投资者统一适用市场准入负面清单的有关规定。

第二，在具体事项上，“两张清单”做到了协同调整，对外资放开准入限制的，对内资同步放开；对内资设定准入门槛的，原则上对外资同步适用，但不得违反国际协定和承诺。

第三，在落地实施中，在不减损现有经营主体准入机会的前提下，坚持国民待遇原则，持续清理和破除有碍公平准入的各类壁垒，保障各类经营主体依法平等获得准入权利。《意见》的要求是对已有成熟做法的明确和固化，也是加强“两张清单”衔接的重要制度成果。

李飞还表示，自贸试验区和海南自由贸易港作为我国对外开放高地，改革发展基础好，外商投资活力足，适用的外资准入负面清单更短，开放程度更高。在市场准入方面，海南自由贸易港等地区在全国统一的清单基础上，实施放宽市场准入的特别措施。

(责编：孙红丽、吕骞)

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