原标题：浦发银行：金融活水润泽“天府粮仓”，兴农惠民助推乡村振兴

自古以来，四川素有“天府之国”的美誉，是全国重要的粮食生产省之一。民以食为天，仓廪实则天下安。

四川省委、省政府于2023年印发《建设新时代更高水平“天府粮仓”行动方案》，提出要持续擦亮农业大省金字招牌，加快建设农业强省。在此背景下，浦发银行积极行动，不断创新金融服务，坚定推动“藏粮于地”战略走深走实，助力打造新时代更高水平的“天府粮仓”。

“民非谷不食，谷非地不生。”聚焦高标准农田建设，浦发银行成都分行主动对接当地项目规划，实地走访了解项目需求，因地制宜，“一地一策”制定一揽子金融服务方案。

“高标准农田”具有农田质量高、产出能力高、资源利用率高等特点，推进高标准农田建设，是提升农业生产效率和质量的关键措施之一，是稳定粮食生产的基础，也是全方位夯实农业强国根基的关键支撑，对于实现农业农村现代化、乡村振兴具有重要意义。

2023年6月， 简阳市计划建设两个十万亩粮油产业园，其中，“简阳市天府粮仓粮油复合种植示范项目”引起成都分行关注。该项目位于简阳市禾丰镇、平武镇、平泉街道辖内，通过对3万亩土地进行灌溉与排水、田间道路等改造，用以种植玉米和大豆两种经济作物。

为匹配项目建设不同阶段的资金需求，成都分行对项目“投、融、建、运、管”等环节进行深入分析，包括单亩投入成本、土地流转方式及费用、土地租赁及转租农户的运营模式、政府补贴等，优化方案设定标准，促进项目高效落地，最终为项目建设提供了1亿元的“农田建设贷款”，保障项目如期推进。

截至2024年6月末，浦发银行成都分行已为位于简阳、大邑、邛崃、眉山、金堂等地的6个高标准农田项目，提供了超5亿元的贷款支持，为当地高标准农田改造与建设注入了强劲动力。

未来，浦发银行将持续加大对粮食和重要农产品稳产保供、种业振兴、高标准农田建设等领域的金融支持，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，为建设农业强国贡献浦发力量。

(责编：董童、李源)

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