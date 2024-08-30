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2024年服贸会将于9月12日至16日在京举行

2024年08月30日15:22 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者孙红丽）国新办30日就中国服务贸易发展和2024年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，商务部部长助理唐文弘表示，今年服贸会将于9月12至16日在北京举办，将继续秉承“全球服务、互惠共享”的主题，着力实现“三个提升”，持续打造全球最具影响力的服务贸易盛会，为世界经济发展注入新动能。

提升开放水平。今年服贸会将着力提升开放平台作用，高规格举办全球服务贸易峰会，800位中外嘉宾将齐聚一堂，进一步凝聚共识、共谋发展；高水平举办综合成就展，集中展示服务贸易高水平开放和高质量发展的最新成果；高质量举办百余场论坛会议活动，发布《中国服务贸易发展报告》等权威报告，与各国共同探讨发展新方向新路径。

提升合作质效。服贸会自创办以来，已累计吸引197个国家和地区的90余万展客商参展参会，成为深化服务贸易国际合作的重要平台。今年服贸会，将有80多个国家和国际组织设展办会，其中葡萄牙、联合国粮农组织等13个国家和国际组织首次线下独立设展。法国首次担任主宾国，并将围绕中法建交60周年打造特色国家馆。四川、海南首次担任主宾省，将举办特色展示和主题活动。目前，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展，37个地方交易团、中央企业交易团、中央金融交易团全部组建，将全方位促进精准对接，有望达成更多务实成果。

提升创新动能。今年服贸会，各项展览展示将更加凸显新质生产力特征、更加凸显服务贸易特点，重点展示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用，突出以生产性服务贸易赋能产业融合发展；集中展示数字文旅、智慧教育、智能体育等新服务、新场景，突出以生活性服务贸易激发扩大服务消费潜能。会上，联合国邮政管理局、飞利浦等100余家企业和机构将进行成果发布，首发人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果，引领行业创新趋势。

(责编：孙红丽、吕骞)
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