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商务部：下半年我国服务贸易发展面临诸多机遇和有利条件

2024年08月30日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者孙红丽）国新办30日就中国服务贸易发展和2024年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，商务部部长助理唐文弘表示，上半年，我国服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元人民币，同比增长14%。展望下半年，国际贸易发展形势依然严峻复杂，但我国服务贸易发展面临诸多机遇和有利条件。

唐文弘介绍，主要有三点：一是产业基础更实。据国家统计局数据，上半年服务业增加值同比增长4.6%，占国内生产总值的比重为56.7%，服务业对经济增长的贡献率为52.6%，服务业对服务贸易发展的支撑作用更加稳固。

二是发展动力更足。服务贸易数字化、智能化、绿色化进程不断加快，可数字化交付的服务贸易占比超过40%，新技术、新业态、新模式层出不穷，比如数字游戏、短视频、网络文学等数字文化服务，出海热度持续不减，激发服务贸易发展潜力。

三是发展环境更优。今年，全面实施跨境服务贸易负面清单管理制度，有序推进服务贸易制度型开放。这个月，国务院接连出台促进服务消费、服务贸易高质量发展的政策文件，这些政策措施落地见效，与即将举办的服贸会相得益彰，都将为服务贸易进一步开放创新发展营造良好环境。总体来看，全年服务贸易发展将稳中向好，服务贸易结构将持续优化。

(责编：孙红丽、吕骞)
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