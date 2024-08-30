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商务部：服贸会在扩大开放、深化合作、引领创新方面作用越来越突出

2024年08月30日15:50 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者孙红丽）国新办30日就中国服务贸易发展和2024年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，服贸会是全球第一个聚焦服务贸易的综合性、国际化展会平台，已经成功举办了十届，取得了丰硕成果，成为促进服务业和服务贸易合作的重要国际公共产品。

王东堂称，回顾过去十届的发展历程，服贸会在扩大开放、深化合作、引领创新三个方面的作用越来越突出。

首先，服贸会成为中国扩大开放的重要窗口。2020年服贸会提质升级以来，已经有10多位外国的政要以及世贸组织、联合国贸发会议、经合组织等多个国际组织的主要负责人，线上线下出席服贸会并发表致辞，共同呼吁加强开放合作，为促进全球服务贸易繁荣发展作出了积极贡献。

其次，服贸会成为各国深化合作的重要桥梁。经过十届的发展，服贸会展览面积扩大了3倍，参展企业持续增加，国际化程度不断提高，论坛会议领域进一步拓宽、层次提升，交易成果也更加充实。在上届服贸会，主宾省贵州跟主宾国英国因服贸会结缘，签署了多项合作协议，当年首个项目“学转英超”基层足球教练培训项目就在贵州落地，国际体育服务走进中国“村超”。服贸会的综合溢出效应，也通过这个事例进一步凸显出来。

第三，服贸会成为引领行业创新的重要平台。近年来，服贸会顺应全球服务数字化、智能化、绿色化发展趋势，新增了数字服务专区、环境服务专题等多个板块，同时围绕服务贸易、数字贸易创新发展、绿色低碳发展等前沿议题开展高水平研讨，发布权威报告，引领行业发展趋势。2020年以来，300多家境内外企业和机构发布了超过480项新成果，为激发行业创新动能、助力提升产业链供应链韧性提供了强大动力。

(责编：孙红丽、吕骞)
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