商务部：将进一步研究完善促进旅行服务贸易发展政策措施
2024年08月30日15:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者孙红丽）国新办30日就中国服务贸易发展和2024年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，当前，中国旅游业发展步入快车道，已经形成全球最大的国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地。下一步，商务部将与有关部门一道，进一步研究完善促进旅行服务贸易发展的政策措施，提升供给水平和服务质量，同时进一步深化国际旅游交流合作，也欢迎各国人士来华旅游、经商、留学。
王东堂指出，旅行服务一直是中国服务贸易的重要领域，也是目前增长最快的服务贸易领域。中国政府高度重视旅游业特别是入境游的恢复发展，去年以来，在入境通关、来华免签、航班航线等方面推出了一系列举措，加快促进入境游复苏。在此背景下，2023年，中国旅行服务进出口同比增长73.6%，进出口规模居全球第二位。
今年上半年，中国旅行服务进出口9617亿元，规模上现在已经基本恢复至疫情前2019年的同期水平。其中，出口1037亿元，同比增长131.9%；进口8581亿元，同比增长41.5%。旅行服务贸易占我国服务贸易整体比重达26.7%，比上年同期提升6.1个百分点，旅行服务重新恢复到中国服务贸易的第一大领域。
(责编：孙红丽、吕骞)
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