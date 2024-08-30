人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：将进一步研究完善促进旅行服务贸易发展政策措施

2024年08月30日15:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月30日电 （记者孙红丽）国新办30日就中国服务贸易发展和2024年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，当前，中国旅游业发展步入快车道，已经形成全球最大的国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地。下一步，商务部将与有关部门一道，进一步研究完善促进旅行服务贸易发展的政策措施，提升供给水平和服务质量，同时进一步深化国际旅游交流合作，也欢迎各国人士来华旅游、经商、留学。

王东堂指出，旅行服务一直是中国服务贸易的重要领域，也是目前增长最快的服务贸易领域。中国政府高度重视旅游业特别是入境游的恢复发展，去年以来，在入境通关、来华免签、航班航线等方面推出了一系列举措，加快促进入境游复苏。在此背景下，2023年，中国旅行服务进出口同比增长73.6%，进出口规模居全球第二位。

今年上半年，中国旅行服务进出口9617亿元，规模上现在已经基本恢复至疫情前2019年的同期水平。其中，出口1037亿元，同比增长131.9%；进口8581亿元，同比增长41.5%。旅行服务贸易占我国服务贸易整体比重达26.7%，比上年同期提升6.1个百分点，旅行服务重新恢复到中国服务贸易的第一大领域。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：上半年人民币贷款增加13.26万亿元
　　人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行统计，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。 企事业单位贷款稳步增长 2024年二季度末，本外币企事业单位贷款余额168.05万亿元，同比增长10.4%，上半年增加11万亿元。…
深化全球合作 2024浦江创新论坛将举办
　　人民网北京8月30日电 （记者赵竹青）8月30日，科技部在京召开2024浦江创新论坛新闻发布会。记者从会上获悉，以“共享创新 共塑未来：构建科技创新开放环境”为主题的2024浦江创新论坛（第十七届）将于9月7日至10日在上海举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部