人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局督导阿里巴巴集团控股有限公司完成三年整改

2024年08月30日18:32 | 来源：新华社
小字号

2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导，责令其停止违法行为、全面自查整改，连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。

三年来，市场监管总局加强对阿里巴巴集团合规整改的督导，对整改落实情况开展深入核查，并委托第三方机构开展执法效果评估。从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。下一步，市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营，进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平，为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。

党中央、国务院高度重视促进平台经济发展，市场监管总局将坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹效率和公平、活力和秩序、发展和安全，坚持监管规范和促进发展并重，深入推进平台经济领域反垄断监管执法，加快健全常态化监管制度，指导平台企业提升合规能力和水平，不断优化公平竞争市场环境，促进平台经济规范健康持续创新发展。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：2023年交强险覆盖面持续扩大
　　人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年交强险覆盖面持续扩大，参保机动车数量达3.57亿辆，同比增长5.9%。 其中，汽车参保数量共计3.18亿辆，同比增长6.4%。…
人民银行：上半年人民币贷款增加13.26万亿元
　　人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行统计，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。 企事业单位贷款稳步增长 2024年二季度末，本外币企事业单位贷款余额168.05万亿元，同比增长10.4%，上半年增加11万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部