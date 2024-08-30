2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导，责令其停止违法行为、全面自查整改，连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。

三年来，市场监管总局加强对阿里巴巴集团合规整改的督导，对整改落实情况开展深入核查，并委托第三方机构开展执法效果评估。从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。下一步，市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营，进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平，为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。

党中央、国务院高度重视促进平台经济发展，市场监管总局将坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹效率和公平、活力和秩序、发展和安全，坚持监管规范和促进发展并重，深入推进平台经济领域反垄断监管执法，加快健全常态化监管制度，指导平台企业提升合规能力和水平，不断优化公平竞争市场环境，促进平台经济规范健康持续创新发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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