人民网北京8月30日电 （记者杜燕飞）金融监管总局30日发布的数据显示，2023年交强险覆盖面持续扩大，参保机动车数量达3.57亿辆，同比增长5.9%。其中，汽车参保数量共计3.18亿辆，同比增长6.4%。

数据显示，2023年，交强险保障金额达71.3万亿元，同比增长6%；赔付支出2027.3亿元，同比增长9.9%；交强险保费收入2602.4亿元，同比增长5.6%；交强险车均保费760.1元，同比下降0.4%；交强险承保亏损107.8亿元，分摊投资收益43.7亿元，提取道路交通事故社会救助基金12亿元。

金融监管总局相关部门负责人表示，2023年，保险行业持续加大交强险业务投入，积极开展风险减量服务，大力推广“车险互碰快赔”机制，严格履行车船税代收代缴义务，全力支持重大灾害应急救援工作，为维护道路交通安全和社会大局稳定作出积极贡献。

具体而言，在开展风险减量方面，2023年，保险行业借助车联网、大数据技术，形成科学、多维、高效的管理服务模式，高效的识别、预警、提醒、干预功能涵盖从承保到理赔全流程。

为缓解交通拥堵，2023年，保险行业与交通管理部门在部分地区积极推广车险“互碰快赔”机制，实现对轻微交通事故快处快赔的一站式服务，在减少道路交通阻塞、破解交通瓶颈的同时，提高理赔效率、简化理赔流程、缩短理赔周期，减少消费者事故等待时间，提升社会运行效率，提高消费者获得感、满足感。

2023年，针对华北、黄淮等地出现的极端降雨，保险行业在防汛救灾过程中开展无差别救援，互认查勘结果，全力做好保险预赔付工作，尽可能提高预赔付比例，早赔快赔、应赔尽赔，体现了保险业经济减震器和社会稳定器作用。

“下一步，金融监督理总局将指导行业进一步优化相关机制，有效提升交强险保障能力，充分发挥保险的经济‘减震器’和社会‘稳定器’作用，更好满足消费者交强险保障需求，积极服务经济社会发展。”上述负责人说。

(责编：罗知之、吕骞)

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