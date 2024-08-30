近日，商务部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家消防救援局联合发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》（以下简称《实施方案》），现就文件有关内容进行解读。

一、《实施方案》的出台背景和主要内容?

今年4月，国务院安委会部署开展电动自行车安全隐患全链条整治行动，国务院办公厅印发《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》，鼓励有条件的地方推动电动自行车以旧换新。7月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将电动自行车以旧换新纳入支持范围。为落实上述政策精神，商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。

《实施方案》从维护人民群众生命财产安全的角度出发，紧贴电动自行车安全隐患全链条整治行动要求，从生产、销售、以旧换新等环节，提出增强优质产品供给能力、严格销售监管、开展消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等重点任务，并明确部门职责分工，通过发挥资金引导作用，推动把消费者个人名下老旧电动自行车更新为合格电动自行车，降低安全隐患；同时，还要求各地健全工作机制、加强政策解读、强化合规经营意识等保障措施，助力提升电动自行车安全水平。

二、电动自行车以旧换新政策如何服务于消费者?

按照《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》精神，各地结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，自主确定具体支持金额和方式等。

各地对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者给予补贴，鼓励购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。换购的锂离子蓄电池电动自行车，其电池还应符合《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB43854）标准要求。

电动自行车以旧换新纳入了“2024年消费促进年”活动，鼓励合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动，相关企业开设线上线下专区，便利广大群众以旧换新。

三、为什么对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度?

考虑到近年来我国锂离子蓄电池发展虽然较快，但铅酸蓄电池在电动自行车用电池中占比接近80%，且安全性较好、价格便宜，深受消费者青睐，对于老旧锂离子蓄电池电动自行车换购铅酸蓄电池自行车的消费者，适当加大补贴力度，这符合电动自行车安全隐患全链条整治行动要求和现实情况，体现安全导向。

四、《实施方案》明确“各地人民政府可结合本地区实际情况，利用地方财政资金对消费者交回高安全隐患的电动自行车及蓄电池给予补贴”。如何判定“高安全隐患”电动自行车及蓄电池?

锂离子蓄电池因其能量密度较高、内部的有机电解液化学特性活泼等特性，在使用不当的情况下易发生燃烧和爆炸等安全事故。特别是随着使用时间的增加，锂离子蓄电池安全性会不断下降，事故风险进一步上升。

因此，高安全隐患的蓄电池指因使用时间长、使用环境及保养条件差等原因，外观出现明显破损、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹等现象，导致存在较高事故风险的锂离子蓄电池。高安全隐患的电动自行车指使用了高安全隐患锂离子蓄电池的电动自行车。

五、《实施方案》明确“组织合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动”。什么样的企业可被视为合规电动自行车生产企业，什么样的产品可被视为合格电动自行车产品?

合规的电动自行车生产企业应依法登记注册，遵守国家法律法规。合格的电动自行车产品应具有合格证，通过强制性产品认证（CCC认证），证明该产品符合相关安全标准和其他相关法规要求。

2024年4月29日，工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家消防救援局联合发布了《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车行业规范公告管理办法》，6月18日修订发布新版《锂离子电池行业规范条件》，在强化产品质量、提升安全生产水平、保障消费者权益等方面对生产企业提出更高要求。8月19日，经企业申请、文件资料审核、现场查验、网上公示等程序，工业和信息化部公告了第一批符合《电动自行车行业规范条件》的企业名单，同步公示了第八批符合《锂离子电池行业规范条件》的企业名单，希望发挥这些先进企业的表率作用，引导广大电动自行车企业提升发展质量和水平。建议消费者优先选购列入符合《电动自行车行业规范条件》《锂离子电池行业规范条件》公告名单企业生产的合格电动自行车及锂离子蓄电池产品。

六、《实施方案》明确“换购的锂离子蓄电池电动自行车，其电池还应符合《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB43854）标准要求”。国家标准GB 43854将于2024年11月1日实施，在此之前，消费者如何换购电动自行车?

2024年4月25日，《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB43854）正式发布，将于11月1日正式实施。标准发布后，工业和信息化部组织开展多次宣贯，引导企业加快符合新标准的产品研发、生产线改造，广大电动自行车用锂离子蓄电池生产企业积极响应并抓紧筹备生产。建议消费者在11月1日前可换购铅酸蓄电池电动自行车，11月1日后可换购铅酸或锂离子蓄电池电动自行车。

七、《实施方案》明确“各地要妥善回收处理废电动自行车及其废蓄电池”。地方对回收的废电动自行车及其废蓄电池，应该做好哪些工作？

电动自行车蓄电池主要包含铅蓄电池和锂离子蓄电池两大类。这两类废蓄电池如果拆解处理不当，将会危害生态环境和人体健康。对于以旧换新过程回收的电动自行车废蓄电池，均应交由合法且具备相应能力的单位规范拆解处理。

各地生态环境部门要积极配合做好废电动自行车及其废蓄电池回收处理相关工作，加强对电动自行车废蓄电池拆解处理过程的环境监管，指导督促相关单位按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519）《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186）等有关要求拆解处理；同时，要严厉打击非法拆解处理废蓄电池等环境违法行为，严密防控环境风险，守牢环境安全底线。

八、《实施方案》在严格电动自行车销售监管方面提出要求，相关工作的主要内容是什么？

围绕加强电动自行车产品质量安全监管，相关工作主要包括：

一是督促电动自行车销售企业建立执行进货检查验收制度，严查产品合格证明、强制性产品认证信息等。

二是督促相关电商平台采取自动检索技术和屏蔽删除措施清理非法改装信息，严禁发布“解互认协议”“解限速”“增容量”等信息，严禁销售未依法经强制性产品认证的电动自行车、蓄电池和充电器等产品，在电动自行车相关商品销售页面明示“禁止非法改装”内容。

三是依法严厉查处销售不符合强制性国家标准、未经强制性产品认证，以及擅自改装原厂适配器、拆改限速、外设蓄电池托架、改造蓄电池槽盒、更换大容量蓄电池后销售电动自行车等违法违规行为。对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

四是畅通电动自行车产品缺陷线索反映渠道，对发现存在安全隐患的电动自行车产品，及时开展缺陷调查，确认存在缺陷的，依法督促生产者实施召回。

九、《实施方案》对电动自行车换新产品的质量提出了明确要求。消费者在参与电动自行车以旧换新过程中，如何获取产品质量信息？

在电动自行车以旧换新过程中，消费者可以通过查看产品标识信息、核查CCC认证情况、关注官方发布信息等方式了解换购产品的质量信息。

首先，要认真查看产品的标识信息、厂名厂址、执行标准等，阅读产品合格证，特别是合格证上列明的生产企业、产品型号、整车编码，要与车身铭牌上的信息完全一致。

其次，消费者可通过产品所标明的CCC证书编号，登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）查询证书真伪，并确认证书状态。

同时，消费者还可通过市场监管部门发布的电动自行车产品质量监督抽查公告，执法监管以及消费投诉情况，及时了解换新产品的质量状况。

(责编：卫嘉、白宇)

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