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2023年我国交强险车均保费760.1元 同比下降0.4%

2024年08月30日22:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月30日电（记者张千千、李延霞）记者30日从国家金融监督管理总局获悉，2023年，我国交强险保费收入2602.4亿元，同比增长5.6%；交强险车均保费760.1元，同比下降0.4%。

　　数据显示，2023年，我国交强险覆盖面持续扩大，参保机动车数量达3.57亿辆，同比增长5.9%。其中，汽车参保数量共计3.18亿辆，同比增长6.4%。

　　2023年，我国交强险保障程度稳步提升，保障金额达71.3万亿元，同比增长6%。赔付金额进一步增加，当年赔付支出2027.3亿元，同比增长9.9%。

　　此外，2023年，我国交强险业务经营总体稳定，承保亏损107.8亿元，分摊投资收益43.7亿元，提取道路交通事故社会救助基金12亿元。

　　记者30日还从中国保险行业协会了解到，2023年，保险行业积极推广车险“互碰快赔”机制，实现对轻微交通事故快处快赔的一站式服务。

　　国家金融监督管理总局表示，下一步，将指导行业进一步优化相关机制，有效提升交强险保障能力，充分发挥保险的经济“减震器”和社会“稳定器”作用，更好满足消费者交强险保障需求，积极服务经济社会发展。

(责编：白宇、卫嘉)
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