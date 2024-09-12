人民网北京9月12日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，9月10日，自然资源部在重庆市召开全域土地综合整治经验交流会。会议深入贯彻党的二十届三中全会决策部署，学习运用“千万工程”经验，全面部署高质量推进全域土地综合整治，优化农村生产、生活、生态空间，促进宜居宜业和美乡村建设，有力支撑乡村全面振兴。

会议指出，2019年以来，自然资源部在全国部署开展以乡镇为基本单元的全域土地综合整治试点，25个省份实施试点1500多个，投入资金6700多亿元，完成整治总规模720多万亩，实现新增耕地66万亩，建设用地减少16万亩，取得了显著的经济、社会和生态效益。全域土地综合整治已成为守牢耕地保护红线、激活乡村产业用地要素、改善农村人居环境、促进城乡共同富裕等的重要工作平台。

会议要求，深刻领会和学习运用“千万工程”经验所蕴含的新理论、新观点和新方法。要坚持人民至上、共建共享，把增进广大农民群众根本利益作为出发点和落脚点，尊重民意、维护民利、强化民管。要坚持创新驱动、绿色发展，统筹农村地区山水林田湖草沙一体化保护和修复，协同推进农村人居环境整治，持续拓宽绿水青山向金山银山转化的路径。要坚持统筹协调、突出重点，从县域经济社会发展大局、自然地理格局和自然资源禀赋等通盘考虑，统筹谋划实施单元，合理安排实施时序和阶段任务。要坚持因地制宜、分类施策，充分考虑基层实际，紧密结合群众意愿、资源禀赋、财政状况等确定不同整治方式。要坚持加强领导、完善机制，按照省负总责、市级监管、县乡实施的原则，建立政府主导、部门协同、上下联动、公众参与的工作机制。要坚持锲而不舍、久久为功，牢固树立正确政绩观和发展观，锚定既定目标持续发力。

会议强调，准确把握高质量推进全域土地综合整治的关键。要县域统筹、规划先行、局部微调，优化农村地区空间布局。要维护“三区三线”划定成果严肃性，不能以全域土地综合整治、布局优化等名义开展空间“大挪移”，落实耕地数量不减少、质量有提升，建设用地面积不增加，城镇开发边界扩展倍数不突破，生态保护红线目标不降低等底线管控要求。要耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，推动农用地集中连片整治。要协同用好城乡建设用地增减挂钩、集体经营性建设用地入市两项政策工具，实施建设用地整理。要全域全要素统筹，保护修复自然生态本底。要发挥群众主体作用，实现共建共治共享，充分尊重农民意愿，切实维护好农民权益。

会议部署，有序推进全域土地综合整治行稳致远。要守住政策红线，完整准确全面理解把握党中央大政方针，坚持土地制度改革正确方向，严守土地管理政策红线，绝不能借口改革突破土地管理政策红线。要强化组织领导，落实各级主体责任，注重发挥部门合力，健全完善政策制度和工作机制。要突出因地制宜，针对各地资源禀赋各异、发展状况不同、现实需求多元等实际情况精准施策。要加强全程监管，建立健全省、市、县三级全过程监管机制，加强对项目申报、实施、验收、后期管护等各个环节的监督。

会上发布了第二批全域土地综合整治典型案例。重庆、浙江、广东、湖北、河南、江苏6个省（市）自然资源部门，浙江宁波、陕西绥德2个市、县政府作交流发言。

(责编：杨曦、吕骞)

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