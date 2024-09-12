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龙岩至龙川高铁梅州西至龙川西段9月14日开通运营

2024年09月12日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，新建龙岩至龙川高铁梅州西至龙川西段（以下简称龙龙高铁梅龙段）将于9月14日开通运营，梅州西站至龙川西、广州东、深圳北站间最快29分、1小时47分、1小时36分可达，为粤东革命老区加速融入粤港澳大湾区注入新动能。

复兴号奔驰在梅龙线上

复兴号奔驰在梅龙线上。中国铁路广州局供图

龙龙高铁起自福建省龙岩市龙岩站，途经广东省梅州市，终至广东省河源市龙川西站，线路全长290公里，按龙岩至武平、武平至梅州西、梅州西至龙川西三段建设，龙岩至武平段2023年12月26日已开通运营，武平至梅州西段正在建设中。此次开通的梅州西至龙川西段线路全长98公里，设计时速350公里，设梅州西、兴宁南、五华、龙川西4座车站，其中兴宁南、五华站为新建车站，其余为既有车站。

龙龙高铁梅龙段跨越东江，沿线地形地貌、地质条件复杂，自开工建设以来，铁路部门组织各参建单位和广大建设者科学有序推进工程建设，建成了东江特大桥、何公塘隧道等重点工程，确保了工程如期开通。

项目开通运营前，国铁集团、广东省人民政府精心组织相关单位，严格落实各项规定和标准，对龙龙高铁梅龙段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

龙龙高铁梅龙段建成通车后，最高时速按350公里运营。铁路部门将按照日常线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达62列，其中，在梅州西站至龙川西站间开行动车组列车60列，最快29分钟可达，较此前经漳平至龙川铁路运行的普速旅客列车压缩1小时14分；经龙龙高铁梅龙段、赣州至深圳高铁，在梅州西站至广州东站、深圳北站间分别开行动车组列车30列、26列，最快分别1小时47分、1小时36分可达，较此前经由梅州至汕头高铁、广州至汕头高铁、杭州至深圳高铁运行的动车组列车分别压缩2小时05分、1小时02分，梅州、龙川等粤东革命老区至粤港澳大湾区各城市间旅行时间大幅压缩。为满足旅客不同出行需求，龙龙高铁梅龙段实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多选择，具体票价信息可通过铁路12306查询。

龙龙高铁梅龙段开通运营后，将与梅州至汕头高铁、赣州至深圳高铁、厦门至深圳高铁、广深港高铁广州至深圳段构成环线高铁，辐射广州、深圳、东莞、惠州、河源、梅州、揭阳、潮州、汕头、汕尾等多座城市，铁路部门将安排开行广州南站至广州东站、汕头站至汕头站各2列环线动车组列车，旅客可按需“分段乘坐”，进一步促进沿线城市人员交流和经济互动，推动区域经济社会协调发展。

龙龙高铁梅龙段开通运营后，将进一步完善区域路网布局，构建粤东革命老区与粤港澳大湾区间的快速客运新通道，极大便利沿线群众出行，对助力粤东地区加快融入粤港澳大湾区建设，促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。未来，龙龙高铁全线贯通运营后，将在闽粤两省间形成又一条快速客运通道，进一步密切海峡西岸经济区和粤港澳大湾区的联系。

(责编：王连香、吕骞)
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