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工信部：到2027年移动物联网终端连接数力争突破36亿

2024年09月12日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （方经纶）据工信部官网消息，为提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展，工信部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），其中提出，到2027年，基于4G和5G高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。

《通知》部署了四方面主要任务：一是夯实物联网络底座，主要包括加强网络规划建设、提升网络智联能力；二是提升产业创新能力，主要包括推进标准体系建设、增强产业供给能力；三是深化智能融合应用，主要包括推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民众生活智慧化；四是营造良好发展环境，主要包括优化价值评估方法、提高行业服务水平、完善安全保护机制。

据了解，移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动物联网发展取得显著成效。

(责编：方经纶、吕骞)
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