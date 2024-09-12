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百度梁志祥：智能体让营销更简单

2024年09月12日14:50 | 来源：中国经济网
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原标题：百度梁志祥：智能体让营销更简单

　　“大模型让营销行业实现了‘樱桃好吃树好栽’。”在近日召开的2024中国广告论坛上，中国广告协会副会长、百度集团资深副总裁梁志祥表示，基于大模型的智能体正为营销行业带来深远变革，不仅能成为每家企业的“金牌员工”、为每位用户带来“专属助理”，而且智能体搭建门槛低、易分发，可以让营销变得更简单。

　　梁志祥将智能体比作营销行业的“樱桃”，能解决各种营销场景中复杂、繁琐的多种问题，如百度轻舸这样的大模型营销平台，能实现智能体的高效分发，让商家和用户精准匹配，降低企业营销难度，真正做到“樱桃好吃、树好栽”。

　　为什么智能体这颗“樱桃”好吃？

　　如何在生成式人工智能时代蓬勃发展？“其实，大模型离营销很近。”梁志祥分析，基于大模型的智能体可以解决传统营销中服务、商品等场景诸多痛点。在服务场景中，用户常会遭遇这样的经历：产品有问题要咨询，却在深夜、节假日找不到客服；问到专业问题，商家却解答不了；和商家沟通，没聊两句就被索要电话，体验很差。

　　而智能体可以随时在线，实现100%的深夜响应率。面对用户各种专业问题，智能体也能做到听得懂、问不倒。以一个真实故事为例，当一位用户在遇到难题后，向智能体发起咨询，持续聊了5个小时，进行了288轮对话。目前，商家智能体每天提供的专业回答数量，已经超过250万。

　　“智能体可以成为每家企业的‘金牌员工’，每个用户的‘专属助理’，能很好的解决传统营销的痛点。”作为智能体在商品场景中的应用，如慧播星电商数字人这样的产品，“将传统直播模式完全颠覆了”。

　　大模型让数字人拥有了AI大脑，能和用户深度互动，而且整个直播间完全智能化、无人化、全托管。在数字人直播演示中，男主播和女副播各司其职，在展示和讲解商品中配合流畅自然，而且能及时回答用户提问，对来不及口播的问题，还有AI副播进行文字回复。截至目前，“慧播星”已累计帮助数万家商家实现收益增长，平均带来62%的GMV提升。

　　如何让“樱桃树”不再难栽？

　　智能体虽好，但如何让B端的商家更愿意用、更容易用？梁志祥表示，“樱桃好吃树难栽”，决定“树难栽”与否的关键是“分发”，只有将商家打造的智能体精准、高效地分发给合适的用户，让用户和商家“双向奔赴”，才能释放价值。

　　对此，百度推出了轻舸平台，提升智能体分发效率。“自然语言交互为体，图形界面为用”，大模型重构了人机交互的方式，直接说话，机器就能听懂，而不用层层翻菜单、反复找功能。

　　此外，百度搜索也是智能体最好的分发场景。每当用户使用搜索，就是在主动表达需求，增进与智能体的自然匹配，基于每天几亿用户的搜索需求，智能体可以更精准地被分发。

　　用户和商家都愿意用，再加上百度天然的场景优势，这就推动了智能体生态的飞轮。目前，百度的智能体日均分发次数已经超过800万次，每天有超1.6 万家企业使用百度智能体，覆盖教育、房产、机械等30多个行业。可以说，智能体正在成为商家经营的标配。

　　“大模型驱动营销的变革大幕刚刚拉开，技术刚开始会有不成熟，就像火车刚开始比汽车还慢，但要相信趋势的力量。”梁志祥说，“未来已来，拥抱大模型，这是每个广告营销人的使命，也是我们的未来。”（记者 李方）

(责编：董童、李源)
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