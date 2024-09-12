台风“贝碧嘉”向我国东部海区靠近
2024年09月12日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，今年第13号台风“贝碧嘉”（强热带风暴级）今天（12日）早晨5点钟位于琉球群岛那霸市东南方向约1660公里的洋面上，就是北纬17.1度、东经140.4度，中心附近最大风力有10级（28米/秒），中心最低气压为982百帕，七级风圈半径220至300公里，十级风圈半径60至100公里。
预计，“贝碧嘉”将以每小时20至25公里的速度向西北转偏西方向移动，强度逐渐增强，14日夜间穿过琉球群岛移入东海东部海面，之后向浙闽沿海靠近，并将于16日凌晨至上午在浙江到闽北一带沿海登陆（台风级或强台风级，13至14级，38至45米/秒），之后强度迅速减弱。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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