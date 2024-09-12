1至7月规上家具制造业企业利润总额同比增长12.4%
2024年09月12日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （方经纶）据工信部官网消息，1至7月，规上家具制造业企业营业收入3643.9亿元，同比增长4.3%；实现利润总额177.9亿元，同比增长12.4%。
工信部消费品司介绍，近些年，我国家具行业规模化、品牌化、智能化发展趋势明显。随着各地房地产市场政策优化调整力度加大，家具行业产品创新、定制化能力的提升，极大满足消费者多样化、个性化需求，带动家具行业经济运行回升向好。
(责编：方经纶、吕骞)
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