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中小企业服务机构服务能力评估工作正式启动

2024年09月12日15:21 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （方经纶）据工信部中小企业发展促进中心消息，9月11日，中小企业服务机构服务能力评估工作正式启动。

当前，我国有公共服务机构、市场化服务机构、社会公益组织等多种形式的中小企业服务机构，但中小企业服务机构的服务供给与企业需求之间还存在较大差距。开展中小企业服务机构能力提升工程，既是规范中小企业服务市场、提升服务机构服务能力的重要抓手，也是完善中小企业服务体系、优化中小企业服务供给的重要举措。

2023年12月，中国中小企业国际合作协会发布《中小企业服务 服务机构 通用能力成熟度模型》（T/ZXGJXH 002-2023）标准（以下简称《通用能力成熟度模型》），旨在为我国中小企业服务机构的服务能力评价提供统一的标准框架及准则，引导中小企业服务机构利用专业化、标准化的方法，建设、改进和提升服务能力及服务质量，进而规范中小企业服务市场，提高服务效率，促进服务机构公平竞争和行业健康发展，并为广大中小企业选择适宜的服务机构提供参考依据，进一步提升中小企业服务满意度，更好地助力中小企业成长和高质量发展。

经过半年多的标准验证和优化完善，以《通用能力成熟度模型》为依据，相关单位制定了相应的评估办法、工作规范及具体指标，目前正式启动《通用能力成熟度模型》贯标工作，以更加全面科学地评估服务机构的服务能力。

(责编：方经纶、吕骞)
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