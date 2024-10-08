我国计划2026年底基本建成国家数据标准体系
2024年10月08日21:44 | 来源：新华网
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新华社北京10月8日电（记者严赋憬、陈炜伟）记者8日从国家数据局了解到，国家发展改革委、国家数据局等部门近日联合印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面，制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。
建设指南以数据“供得出、流得动、用得好、保安全”为指引，从基础通用标准、数据基础设施标准、数据资源标准、数据技术标准、数据流通标准、融合应用标准、安全保障标准等7个部分，加快构建数据标准体系，全面指导数据标准化工作开展，为制修订数据领域相关标准提供了重要指引。
根据建设指南提出的目标，到2026年底，我国将形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。
据了解，国家发展改革委、国家数据局和有关部门将强化组织保障、增强协同合力，深化贯标验证，发挥应用成效，加强人才培养，筑牢发展根基，确保数据标准化工作落到实处，推动构建以数据为关键要素的数字经济，有效发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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