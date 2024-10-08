人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国计划2026年底基本建成国家数据标准体系

2024年10月08日21:44 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月8日电（记者严赋憬、陈炜伟）记者8日从国家数据局了解到，国家发展改革委、国家数据局等部门近日联合印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面，制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。

建设指南以数据“供得出、流得动、用得好、保安全”为指引，从基础通用标准、数据基础设施标准、数据资源标准、数据技术标准、数据流通标准、融合应用标准、安全保障标准等7个部分，加快构建数据标准体系，全面指导数据标准化工作开展，为制修订数据领域相关标准提供了重要指引。

根据建设指南提出的目标，到2026年底，我国将形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。

据了解，国家发展改革委、国家数据局和有关部门将强化组织保障、增强协同合力，深化贯标验证，发挥应用成效，加强人才培养，筑牢发展根基，确保数据标准化工作落到实处，推动构建以数据为关键要素的数字经济，有效发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新能源“三电”成年检必检项目 业内推动车电分离模式创新
　　人民网北京10月8日电 （记者栗翘楚）近日，我国首部专门针对新能源车的安全检测标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》（以下简称《规程》）正式发布，将于2025年3月1日正式实施。 《新能源汽车运行安全性能检验规程》 图片来源：全国标准信息公共服务平台 《规程》中明确规定了多个必检项目，重点关注动力蓄电池、电气系统和驱动电机的安全性。…
国庆假期全社会跨区域人员流动量超20亿人次
　　人民网北京10月8日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，国庆假期期间（10月1日至7日），全社会跨区域人员流动量达20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%，比2019年同期日均增长23.1%。 铁路方面，国庆假期期间，铁路客运量累计13125.1万人次，日均1875万人次，比2023年同期日均增长6.3%，比2019年同期日均增长27.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部