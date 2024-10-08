新华社北京10月8日电 记者8日从商务部获悉，商务部部长王文涛当天同美国商务部长雷蒙多举行通话。双方围绕落实中美元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的经贸问题进行了坦诚、深入、务实的沟通。本次通话是两国商务部门机制性沟通安排。

王文涛表示，去年11月两国元首在旧金山举行历史性会晤，为中美经贸关系发展指明方向。两国商务部在部长级、副部长级和司局级层面保持密切接触，在扩大合作、管控分歧、解决企业具体关注等方面取得积极进展。中美经贸关系应成为两国关系的压舱石。中方愿在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上，与美方共同落实好元首会晤共识，推动中美经贸关系重回正确轨道。

王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切。他强调，厘清经贸领域国家安全边界尤为必要，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，为两国业界合作创造良好政策环境。中方敦促美方重视中国企业的具体关切，及早取消对中国企业的制裁，并改善中国企业在美营商环境。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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