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商务部新闻发言人就中欧相关贸易救济措施世贸组织争端答记者问

2024年10月09日17:20 | 来源：商务部网站
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问：有报道称，欧盟将就中国对白兰地的反倾销措施在世贸组织提起“强烈申诉”。我们注意到，中国已经针对欧盟电动汽车相关反补贴措施在世贸组织提起诉讼。您有何评论？

答：中方对原产于欧盟的进口白兰地采取反倾销措施，是应国内产业申请依法发起调查并采取的正当贸易救济措施，完全符合世贸组织规则。

此前，欧方对中国电动汽车进行反补贴调查并非应产业申请，事实上，欧方相关成员国及其产业对此也有较大反对意见。欧方相关措施，严重缺乏事实和法律基础，明显违反世贸组织规则，是以贸易救济为名，行贸易保护主义之实。为坚决捍卫我电动汽车产业正当发展权益，中方已在世贸组织提出强烈交涉，并将相关反补贴措施诉诸世贸组织争端解决机制。

中方一贯反对滥用贸易救济措施，敦促欧方立即纠正错误做法，共同维护中欧经贸大局。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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