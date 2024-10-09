商务部新闻发言人就中欧相关贸易救济措施世贸组织争端答记者问
2024年10月09日17:20 | 来源：商务部网站
小字号
问：有报道称，欧盟将就中国对白兰地的反倾销措施在世贸组织提起“强烈申诉”。我们注意到，中国已经针对欧盟电动汽车相关反补贴措施在世贸组织提起诉讼。您有何评论？
答：中方对原产于欧盟的进口白兰地采取反倾销措施，是应国内产业申请依法发起调查并采取的正当贸易救济措施，完全符合世贸组织规则。
此前，欧方对中国电动汽车进行反补贴调查并非应产业申请，事实上，欧方相关成员国及其产业对此也有较大反对意见。欧方相关措施，严重缺乏事实和法律基础，明显违反世贸组织规则，是以贸易救济为名，行贸易保护主义之实。为坚决捍卫我电动汽车产业正当发展权益，中方已在世贸组织提出强烈交涉，并将相关反补贴措施诉诸世贸组织争端解决机制。
中方一贯反对滥用贸易救济措施，敦促欧方立即纠正错误做法，共同维护中欧经贸大局。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国人民银行与财政部联合工作组召开首次正式会议
- 人民网北京10月9日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行、财政部建立联合工作组，并于近日召开工作组首次正式会议。会议充分肯定了前期双方在央行国债买卖方面的紧密合作，确立了工作组运行机制，并就债券市场运行情况等议题互换了意见。…
- 评论
- 关注