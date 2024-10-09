央行财政部就国债买卖建立联合工作组
2024年10月09日17:25 | 来源：新华网
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新华社北京10月9日电（记者任军、吴雨）记者9日从中国人民银行获悉，中国人民银行和财政部已就央行国债买卖建立联合工作组，并于近日召开工作组首次正式会议，确立了工作组运行机制。
会议认为，央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。
记者了解到，下一步，两部门将统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。
中国人民银行8月首次发布国债买卖业务公告，当月净买入债券面值为1000亿元。9月净买入债券面值为2000亿元。
中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办新闻发布会上表示，中国人民银行已将国债买卖纳入到货币政策工具箱，正在会同财政部，共同研究优化国债发行节奏、期限结构、托管制度等。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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