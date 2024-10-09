新华社北京10月9日电（记者戴小河）10月9日是第55届世界邮政日，国家邮政局局长赵冲久在世界邮政日的致辞中介绍，邮政业要用好大规模设备更新和技术改造政策，加快设施设备升级改造，支持发展智能云仓、无人配送、低空物流等新业态，丰富前沿技术在行业的场景应用，提升全链路运行效率，带动降低全社会物流成本。

赵冲久说，邮政业将进一步加强与综合交通、先进制造、现代农业等专项规划的衔接，持续优化枢纽节点，增强枢纽辐射带动能力；拓展延伸服务链条，培育一批行业供应链系统解决方案，协同推动我国产业向全球价值链中高端迈进；推动服务布局与产业集群相协同，以快递设施和功能集聚为基础，吸引带动关联产业协同布局。

同时，国家邮政局将推动加快完善农村寄递物流基础设施，深化农村寄递网络下沉，推动将快递末端服务设施纳入公共服务规划，加强跨境寄递枢纽建设，建立支撑国内国际双循环的寄递服务体系，推动城乡区域、国际国内协调发展，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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