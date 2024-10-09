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尺素金声｜专利全球占比42％，中国5G加速跑——从十个新数据看中国经济高质量发展底座④

2024年10月09日18:17 | 来源：人民日报客户端
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国庆长假，北京的刘先生一家飞抵新疆阿克苏，除了尽享当地美食，还被“峡谷之王”天山托木尔大峡谷的红崖赤壁和千姿百态的石峰石柱深深震撼。刘先生当场与留在北京的老妈进行了“视频连线”。

“没想到在这么偏远的峡谷里还有5G信号。”刘先生边说边翻出他拍摄的石峰顶端5G基站照片，脸上洋溢着满满的自豪感。

工业和信息化部最新统计显示，截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，我国已实现“县县通千兆”“乡乡通 5G”；5G移动电话用户达9.66亿户，占移动电话用户的54.3%。

广覆盖的背后是强大的技术支撑——我国5G商用5年多来，坚持“适度超前、以建促用”，扎实推进5G“建、用、研”协同发展，建成全球规模最大、技术领先的5G网络，5G专利全球占比42％，居全球首位。5G深度融入我国经济社会生活，推动实体经济向数字化、网络化、智能化加速转型。

5G尽管具备高速率、低延时、广连接特性，最高下行速率可以达到1GB，但也增加了运营商投入与产出打平并实现盈利的难度。如果单纯依靠市场运作，运营商一定会深耕经济发达地区与高净值用户，对于偏远地区和人口稀薄地区的网络覆盖，则很难有积极性，这种现象在西方发达国家并不鲜见。不少到海外偏远旅游景区游览的中国游客对此感受深刻。

供需两端齐发力，政策与市场两手抓，有效支撑我国5G网络建设应用领跑全球。

从供给侧看，一方面，坚持5G网络适度超前建设原则，制定明确的5G网络覆盖时间表。5年多时间，各地各部门出台各类扶持政策文件达千余件。从珠穆朗玛峰海拔6500米的前进营地，到新疆塔里木盆地万米深井；从海南三沙永兴岛，到青藏高原三江源，我国已经完成所有地级市、县城城区的5G网络覆盖。

另一方面，为了降低5G网络建设成本，调动运营商积极性，我国大力推进5G基站共建共享。在市场上激烈竞争的四大电信运营商，中国电信与中国联通、中国移动与中国广电，在5G网络建设领域先后结起了“对子”。而10年前成立的中国铁塔，更是在深化资源共享、降低重复建设、实现5G通信网络经济高效部署方面发挥了关键作用。统计显示，截至今年8月，新建铁塔共享率从14.3％大幅提升到85.8％，相当于少建新塔112.4万座，节约土地6.5万亩，节省行业投资超过2085亿元。

从需求侧看，自商用初期，我国就明确提出5G最大应用场景在行业和政府端，要深入推进5G赋能千行百业。促进形成“需求牵引供给，供给创造需求”的高水平发展模式，确定了5G+车联网（自动驾驶）、5G+工业互联网、5G+智慧城市、5G+智慧医疗、5G+智慧农业等重点行业5G应用发展方向。随着“双千兆”网络协同发展行动计划、5G应用“扬帆”行动计划、“绽放杯”5G应用征集大赛、“5G+工业互联网”融合应用先导区试点等逐步落地，我国5G应用已经融入97个国民经济大类中的74个，5G+工业互联网项目数过万。

中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2023）》显示，2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元，直接带动经济增加值约5512亿元，间接带动总产出约4.24万亿元，间接带动经济增加值约1.55万亿元。

今年以来，我国5G在技术创新、网络建设、融合应用等方面继续发力。5G网络向5G轻量化、5G-A（也称5.5G）演进升级，5G覆盖从“县县通”向“村村通”迈进，“5G工厂”在全国加快建设，“5G+工业互联网”升级版也在加力打造……

打出发展组合拳，跑出发展加速度，5G正推动融合应用新业态、新模式蓬勃兴起，为产业升级和经济高质量发展注入越来越多新动能。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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