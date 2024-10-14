新华社北京10月14日电（记者赵文君）在14日国新办举行的新闻发布会上，市场监管总局局长罗文在介绍加大助企帮扶力度有关情况时表示，市场监管总局将出台《关于引导网络交易平台发挥流量积极作用、扶持中小微经营主体发展的意见》，鼓励网络交易平台企业合理配置流量资源，重点向农产品经营主体、特色经营主体和新入驻经营主体倾斜。同时结合大型促销等活动加大对平台内企业商户的流量支持，帮助企业商户提高流量利用效率，提升经营管理水平，充分激发平台内经营主体的内生动力和市场活力。

罗文表示，为更大力度激发经营主体活力，市场监管总局将推出一系列政策措施，包括引导平台企业用流量帮助平台内商户提升品牌知晓度、扩大市场交易量；推动将质量信誉作为企业的融资依据；对个体工商户实施分型分类、精准帮扶；加快制修订设备更新和消费品以旧换新的相关重点标准。

推动金融机构将质量能力、质量管理、质量品牌等质量信誉要素，纳入对企业的信贷审批和风险管理模型，尤其要为中小微企业量身定制金融产品和服务，在授信额度、利率、融资期限、还款方式等方面实施差异化安排，提高融资可得性和便利度。推动股权、基金、债券等融资工具组合发力，争取每年实现质量融资增信授信额度3000亿元，全面惠及各类企业。

截至8月底，我国实有个体工商户1.25亿户，占经营主体总数的三分之二。个体工商户是我国数量最多的经营主体，在稳就业、惠民生、促发展等方面发挥着重要作用。今年年底前，市场监管总局将建成全国统一的分型分类“个体工商户名录库”。在此基础上，会同相关部门在税收、社保、就业、融资等领域出台更多针对性政策，推动地方政府在场地、成本、培训、招工等方面对个体工商户实施精准帮扶。

今年以来，市场监管总局围绕大规模设备更新和消费品以旧换新安排了130项标准制修订任务，目前已完成74项。接下来将深入实施标准提升行动，加快推进标准研制进程，重点升级能耗排放技术标准、提升产品质量安全标准、加大回收循环利用标准供给，切实以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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