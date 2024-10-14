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工业和信息化部将建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系

2024年10月14日15:54 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月14日电（记者张晓洁、张辛欣）工业和信息化部副部长王江平14日在国新办举行的新闻发布会上表示，将建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系，推动支持我国独角兽企业发展。

　　“独角兽企业作为新经济新业态新模式的代表性企业，具有发展速度快、成长性高的特点，已经成为推动新质生产力的一股新生力量。”王江平说，近年来，中国独角兽企业数量持续增长，综合能力得到较大提升，来自高端制造业、消费与零售、高新技术等领域的独角兽企业占比超过78%，去年新增的独角兽企业中，超过一半来自新能源、人工智能、半导体等硬科技赛道。

　　下一步，工业和信息化部将支持独角兽企业技术创新，鼓励和引导独角兽企业围绕国家战略需求开展技术攻关；加大对独角兽企业的金融支持，发挥产融合作平台的作用，支持独角兽企业上市、并购、重组等；重点围绕原子级制造、脑机接口、6G等新领域新赛道，发展壮大独角兽企业；支持独角兽企业融入全球创新网络，开展创新合作。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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