在祖国的西南边陲，云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市西北勒乡，四季如春的气候条件与肥沃的土地共同孕育了西北勒乡悠久的苹果种植历史与卓越的品质。这里的苹果，不仅皮薄肉厚、汁多味甜，更蕴含着这片土地独有的风土人情与自然韵味。

为更好推动云南省红河州蒙自西北勒乡苹果产业的发展，拓宽农产品销售渠道，助力农民增收致富，人民网·人民优选携手蒙自市农业农村局于2024年10月20日10:00开展“助农丰收 共享甜蜜”助农直播，线上将在人民网消费抖音直播间、“幸猴儿”抖音直播间进行。

本次活动是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”第五场，也是人民网·人民优选“数商兴农新电商行动计划”系列直播。据悉，人民网将整合既有优势资源与项目，联合有关部门、各级地方政府、各行业商协会、行业龙头企业、流量平台、电商平台、商超、购物中心等，开展多种形式的直播活动，为国民消费打造“百城、百店、百日直播；万商、万品、万象焕新”的消费引领新场景、消费服务新平台。

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(责编：曹淼、吕骞)

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