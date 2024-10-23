本报北京10月22日电 （记者寇江泽）记者22日从生态环境部获悉，今年前三季度，全国环境空气质量和地表水环境质量总体持续改善。

环境空气质量方面，前三季度全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.8%，同比上升1.6个百分点；平均重度及以上污染天数比例为1.1%，同比下降0.7个百分点。全国PM2.5平均浓度为27微克/立方米，同比下降3.6%；PM10平均浓度为47微克/立方米，同比下降7.8%。

从重点区域来看，京津冀及周边地区“2+36”城市PM2.5平均浓度同比持平，平均优良天数比例同比上升4.1个百分点，平均重度及以上污染天数比例同比下降1.9个百分点。长三角地区31个城市PM2.5平均浓度同比上升6.7%，平均优良天数比例同比下降0.9个百分点，平均重度及以上污染天数比例同比下降0.3个百分点。汾渭平原13个城市PM2.5平均浓度同比下降5.1%，平均优良天数比例同比上升2.5个百分点，平均重度及以上污染天数比例同比下降2.7个百分点。

地表水环境质量方面，3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为88.5%，同比上升1.4个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比持平。其中，长江、黄河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为90.0%，同比上升0.8个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.4%，同比下降0.1个百分点。

同期，监测的210个重点湖库中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）湖库个数占比78.6%，同比上升4.0个百分点；劣Ⅴ类水质湖库个数占比4.3%，同比持平。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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