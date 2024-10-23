本报北京10月22日电 （记者廖睿灵）记者22日从国家能源局获悉，截至今年9月底，全国累计核发绿证23.19亿个。其中，风电7.93亿个，占34.19%；太阳能发电4.84亿个，占20.86%；常规水电8.85亿个，占38.16%；生物质发电1.56亿个，占6.71%；其他可再生能源发电190万个，占0.08%。

9月，国家能源局核发绿证4.77亿个。其中，风电1.11亿个，占23.17%；太阳能发电7044万个，占14.76%；常规水电2.56亿个，占53.66%；生物质发电3952万个，占8.28%。

从交易情况看，9月，全国交易绿证4487万个（其中随绿电交易绿证2068万个）。截至今年9月底，全国累计交易绿证3.59亿个（其中随绿电交易绿证1.85亿个）。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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