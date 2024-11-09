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2024进博观察：步履无国界 一站“购”全球

人民网记者 黄盛
2024年11月09日16:05 | 来源：人民网
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四叶草畔，宾至客来；全球“尖货”，奔赴“进博之约”。

在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，来自129个国家和地区的约3500家参展商，297家世界500强企业和行业领军企业齐聚一堂，荟萃起400多种新产品、新技术和新服务，展现出中国超大规模市场的魅力。

对于不少参展的中国国有企业而言，进博会成为他们集中采购“进货”、提升全球开放水平的重要平台。一站“购”全球、省心“买”全球，成为展商们不断优化进口结构、更好满足国内多元化市场需求、促进全球供应链进一步畅通的重要契机。

作为七赴“进博之约”的老朋友，新兴际华集团在今年进博会上携旗下企业中新联，与来自俄罗斯、新加坡、蒙古、南非、柬埔寨、越南、哈萨克斯坦、巴布亚新几内亚等近20家外商企业代表签署意向书，涵盖了农副、化工、纸浆、能源、有色金属等5大品类10余种产品，金额突破20亿美元。

“借助进博会的平台优势，我们与更多的外商企业建立了互惠、互信的合作关系，采购金额从第一届的2000万美元增加到了本届的20亿美元，采购名单不断丰富，实现贸易总量和结构的跨越式发展，这是参加进博会带给我们实实在在的好处。”新兴际华集团公司党委书记、董事长贾世瑞表示，通过进博会这一着眼全球市场的平台，我们将在众多新技术、新产品、新服务中发掘更多的贸易伙伴，创造更多的合作机遇，攀升进博采购“质”和“量”的新高度，实现“买全球”更省心。

参展企业在今年进博会期间进行采购签约仪式。 受访者供图

参展企业在今年进博会期间进行采购签约仪式。 受访者供图

同样是七届进博会“全勤生”的中国兵器工业集团，在今年进博会上携旗下中国北方工业有限公司所属振华石油、北方矿业、北方国际以及中国兵工物资集团有限公司、内蒙古北方重工业集团有限公司分别与来自美国、英国、法国、瑞士、沙特、智利等12个国家和地区的合作伙伴开展采购签约。累计签约进口采购合同26个，总签约金额超过370亿元人民币。

中国兵器工业集团副总经理植玉林说：“进博会上，我们与新老朋友、合作伙伴携手共进、相向而行，不断拓宽双方合作新渠道、新方式，进口采购签约金额逐年提升。”

一站“购”全球的还有“全勤生”中国中化和中粮集团。

在今年进博会专场签约活动上，中国中化与来自沙特阿拉伯、科威特、伊拉克、日本、法国、马来西亚、美国、德国、印度、泰国等10余个国家和地区的20余家企业签订采购合作协议，在原油与成品油、高品质化工品、食品与农产品、高端智能装备，以及科技研发、生产数字化服务等多个领域达成合作，采购总额超过136亿美元。

中粮集团与来自全球的供应商现场签约，采购世界各地的优质农产品，签约规模超百亿美元。有超过三分之一的采购单，进口来源地为“一带一路”共建国家，涵盖了小麦、大米等品类。其中，在小麦进口中，中粮集团对哈萨克斯坦的小麦进口量较往年增加约20%。

此外，作为山东的国有企业，山东能源集团在今年进博会上，与日、韩、俄三国头部企业及山东、江苏两省的大型企业围绕能源化工、铁矿石、农产品等产品进行签约，签约总额达35亿美元。

“国资央企将加强与优秀跨国企业、各类所有制企业交流互鉴，共享机遇、共谋发展，不断扩大央企‘朋友圈’，推动新质生产力要素充分涌动，进一步丰富进博会作为全球共享的国际公共产品内涵。”国务院国资委国际合作局有关负责人在“进博会专场签约活动”上表示，今年国资央企的采购清单呈现三个特点：在聚焦科技创新方面，高端化、智能化、绿色化商品品类进一步丰富。其中，人工智能、新材料、生物技术等领域，采购成交有望实现量质齐升；在加强安全支撑方面，积极与合作伙伴签署油气、矿产品、小麦、大豆等大宗商品采购协议，保障粮食、能源资源的稳定供给；在助力美好生活方面，加大优质日用消费品、食品农产品、医疗器械和医疗保健等商品采购。

兴之所起，乘兴而至；兴尽而返，满载而归。在进博会上，越来越多的展商企业从“头回客”，变成“回头客”，并携手新老朋友，扩大“朋友圈”，持续开放合作、互惠共赢，续写“进博之谊”。

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(责编：王震、高雷)
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