欧阳易佳

漫步“四叶草”，“绿意”扑面而来。第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）正在举行，本届进博会“绿”意更盛，从布展开始，绿色、可持续的理念就植入其中。

在2024年进博会现场，随处可见的LED屏幕、展台灯牌、场馆顶灯，都由新能源电力点亮。为贯彻绿色发展理念，助力实现“双碳”目标，今年进博会使用10000张绿证，合计1000万度绿电，全面保障参展参会绿色电力需求，预计可减少碳排放约4200吨。

展商们也将“绿色低碳”“可持续发展”理念体现在展台之中。

西门子能源带来以新型树脂作为材料的可回收风机叶片；米其林71%可持续材料轮胎、月球探测车轮胎在进博会上迎来亚洲首秀；乐高集团打造了一座可持续“花园”，陈列了由生物聚乙烯材料制成的乐高元件……

在充满机遇的中国市场，拥抱绿色理念、发展“绿色制造”或“绿色服务”，成为进博会展商们的共识。

太古可口可乐展台。人民网 欧阳易佳摄

一瓶可口可乐如何喝出“绿色”？太古可口可乐借助进博会平台给出了答案。据展台工作人员介绍，2024年太古可口可乐已有7家工厂使用100%绿色电力，实现中国内地业务50%用电量来自可再生能源，较2023年34%进一步增长。在“绿色物流”建设上，太古可口可乐在中国内地有800余辆自营车辆投入运营，其中18%为新能源车，计划到2030年这一比例将提升至50%。

三菱电机株式会社上首席执行役员、国际本部长大家正宏告诉记者，希望三菱电机集团通过“Trade-On”实现共赢，即通过发展企业自身业务，产出新的价值并循环反复，努力向“循环型 数字化?全案型企业”转型。三菱电机集团正以2030年实现工厂和办公温室气体零排放、2050年企业价值链温室气体零排放的目标而努力，将大力推进节能降排技术的研发，加大设备投资力度，并计划于2024年至2030年期间投资约9000亿日元。

此外，进博会也是企业展示自身绿色实践的舞台。

今年的进博会上，优衣库为观展者打造了1000平方米的沉浸式艺术空间，可持续理念在此得以展现。优衣库中国品牌总监董春芳告诉记者，“2024年秋冬，优衣库再推出18 款使用再生材料的摇粒绒商品，再生材料含量最高可达100%，在支持环保的同时，不会花费更多的金额，也不用牺牲穿衣的舒适度，还能减少生产服饰的过程中所造成的污染。”

优衣库展台，采用纳米级纤维技术材料的巨型羽绒服吸引参观者目光。人民网记者 翁奇羽摄

除了各类环保新品在进博会“首秀”，也有不少品牌在进博会上推出“以旧换新”服务。

宜家首次在中国推出“回购和再售”服务，消费者可以将符合要求的宜家旧产品卖回至宜家，换取和回购价格等值的宜家购物卡。部分城市还享有政府补贴，带给消费者可持续和可负担的选择。这项服务不仅让顾客直接参与到可持续行动中，还能赋予家具新的生命，同时以更实惠的方式焕新家居环境。

宜家展台，参观者正在了解“回购和再售”服务。人民网 欧阳易佳摄

更多基于可持续发展的合作还在进博会期间达成。

进博会期间，奥的斯机电与杭州市上城区城建发展公司、中国海外发展、中建二局、中建三局及中建五局签署战略合作协议，在电梯及楼宇智能化解决方案领域建立长期合作，共谋智慧城市建设与绿色建筑发展。

如何让全球贸易“绿色”浓度更高？在第七届虹桥国际经济论坛“全球气候变局下的可持续贸易”分论坛上，联合国前副秘书长、联合国环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆呼吁欧中之间进一步加强合作，推动绿色发展和制度型开放。“中国是全球绿色转型中不可或缺的国家，欧中应携手起来，维护整个多边贸易机制和系统。正是一个多边贸易体系，让全人类在过去几十年中能够不断致富、更有幸福感。欧洲应该和中国一起打造这样一个多边贸易体系。”

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(责编：王连香、高雷)

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