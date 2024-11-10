人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024进博观察：在这里感受绿色转型“新脉动”

欧阳易佳
2024年11月10日08:44 | 来源：人民网
小字号

漫步“四叶草”，“绿意”扑面而来。第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）正在举行，本届进博会“绿”意更盛，从布展开始，绿色、可持续的理念就植入其中。

在2024年进博会现场，随处可见的LED屏幕、展台灯牌、场馆顶灯，都由新能源电力点亮。为贯彻绿色发展理念，助力实现“双碳”目标，今年进博会使用10000张绿证，合计1000万度绿电，全面保障参展参会绿色电力需求，预计可减少碳排放约4200吨。

展商们也将“绿色低碳”“可持续发展”理念体现在展台之中。

西门子能源带来以新型树脂作为材料的可回收风机叶片；米其林71%可持续材料轮胎、月球探测车轮胎在进博会上迎来亚洲首秀；乐高集团打造了一座可持续“花园”，陈列了由生物聚乙烯材料制成的乐高元件……

在充满机遇的中国市场，拥抱绿色理念、发展“绿色制造”或“绿色服务”，成为进博会展商们的共识。

太古可口可乐展台。人民网 欧阳易佳摄

太古可口可乐展台。人民网 欧阳易佳摄

一瓶可口可乐如何喝出“绿色”？太古可口可乐借助进博会平台给出了答案。据展台工作人员介绍，2024年太古可口可乐已有7家工厂使用100%绿色电力，实现中国内地业务50%用电量来自可再生能源，较2023年34%进一步增长。在“绿色物流”建设上，太古可口可乐在中国内地有800余辆自营车辆投入运营，其中18%为新能源车，计划到2030年这一比例将提升至50%。

三菱电机株式会社上首席执行役员、国际本部长大家正宏告诉记者，希望三菱电机集团通过“Trade-On”实现共赢，即通过发展企业自身业务，产出新的价值并循环反复，努力向“循环型 数字化?全案型企业”转型。三菱电机集团正以2030年实现工厂和办公温室气体零排放、2050年企业价值链温室气体零排放的目标而努力，将大力推进节能降排技术的研发，加大设备投资力度，并计划于2024年至2030年期间投资约9000亿日元。

此外，进博会也是企业展示自身绿色实践的舞台。

今年的进博会上，优衣库为观展者打造了1000平方米的沉浸式艺术空间，可持续理念在此得以展现。优衣库中国品牌总监董春芳告诉记者，“2024年秋冬，优衣库再推出18 款使用再生材料的摇粒绒商品，再生材料含量最高可达100%，在支持环保的同时，不会花费更多的金额，也不用牺牲穿衣的舒适度，还能减少生产服饰的过程中所造成的污染。”

优衣库展台，采用纳米级纤维技术材料的巨型羽绒服吸引参观者目光。人民网记者 翁奇羽摄

优衣库展台，采用纳米级纤维技术材料的巨型羽绒服吸引参观者目光。人民网记者 翁奇羽摄

除了各类环保新品在进博会“首秀”，也有不少品牌在进博会上推出“以旧换新”服务。

宜家首次在中国推出“回购和再售”服务，消费者可以将符合要求的宜家旧产品卖回至宜家，换取和回购价格等值的宜家购物卡。部分城市还享有政府补贴，带给消费者可持续和可负担的选择。这项服务不仅让顾客直接参与到可持续行动中，还能赋予家具新的生命，同时以更实惠的方式焕新家居环境。

宜家展台，参观者正在了解“回购和再售”服务。人民网 欧阳易佳摄

宜家展台，参观者正在了解“回购和再售”服务。人民网 欧阳易佳摄

更多基于可持续发展的合作还在进博会期间达成。

进博会期间，奥的斯机电与杭州市上城区城建发展公司、中国海外发展、中建二局、中建三局及中建五局签署战略合作协议，在电梯及楼宇智能化解决方案领域建立长期合作，共谋智慧城市建设与绿色建筑发展。

如何让全球贸易“绿色”浓度更高？在第七届虹桥国际经济论坛“全球气候变局下的可持续贸易”分论坛上，联合国前副秘书长、联合国环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆呼吁欧中之间进一步加强合作，推动绿色发展和制度型开放。“中国是全球绿色转型中不可或缺的国家，欧中应携手起来，维护整个多边贸易机制和系统。正是一个多边贸易体系，让全人类在过去几十年中能够不断致富、更有幸福感。欧洲应该和中国一起打造这样一个多边贸易体系。”

 相关阅读：

2024进博观察：“展品”变“商品” 速度更快了

2024进博观察：拿着翻译器谈生意 展销两旺

2024进博观察：“老友”汇“新朋” 共向新未来

2024进博观察：首发首展首秀“种子”遍地开花

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024进博观察：在这里感受绿色转型“新脉动”
　　漫步“四叶草”，“绿意”扑面而来。第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）正在举行，本届进博会“绿”意更盛，从布展开始，绿色、可持续的理念就植入其中。…
共享发展机遇 国资央企进博会“购物车”再扩容
　　日前，第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）正在上海举行。本届进博会吸引了约3500家企业参展，其中世界500强和行业龙头企业数量达到297家，创历届新高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部